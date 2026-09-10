iPhone 18 Pro και iPhone Duo: Το πρώτο αναδιπλούμενο, οι αλλαγές στην κάμερα και στην μπαταρία
Τα iPhone 18 Pro κυκλοφορούν στις 18 Σεπτεμβρίου, με τις προπαραγγελίες ν’ ανοίγουν στις 12 του μήνα, ενώ το iPhone Duo θα γίνει διαθέσιμο στις 23 Οκτωβρίου, με προπαραγγελίες από τις 16 Οκτωβρίου
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Η Apple παρουσίασε χθες τα νέα iPhone και το μεγάλο νέο δεν ήταν καν τα iPhone 18 Pro, αλλά το iPhone Duo: το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της εταιρείας.
Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί όλες τις αλλαγές που παρουσίασε η εταιρεία.
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