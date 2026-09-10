iPhone 18 Pro και iPhone Duo: Το πρώτο αναδιπλούμενο, οι αλλαγές στην κάμερα και στην μπαταρία

Η Apple παρουσίασε χθες τα νέα iPhone και το μεγάλο νέο δεν ήταν καν τα iPhone 18 Pro, αλλά το iPhone Duo: το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της εταιρείας.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί όλες τις αλλαγές που παρουσίασε η εταιρεία.

https://www.instagram.com/p/DdGpuBTlCTL/

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