Νέα Υόρκη: Οι Δίδυμοι Πύργοι «ζωντάνεψαν» στον ουρανό από 2.977 drones αφιερωμένα σε κάθε θύμα

Snapshot Στον ουρανό της Νέας Υόρκης παρουσιάστηκε παράσταση με 2.977 drones, ένα για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, σχηματίζοντας τους Δίδυμους Πύργους.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και ομάδες πρώτης επέμβασης, παραμονή της 25ης επετείου.

Το Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου εγκαινιάζει νέα έκθεση αφιερωμένη στην προσφορά που ενέπνευσε το γεγονός, με εκθέματα και μαρτυρίες διασωστών και συγγενών θυμάτων.

Η έκθεση στοχεύει στο να ενημερώσει τις νεότερες γενιές που δεν έχουν άμεση μνήμη των γεγονότων και περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις και προβολή ταινίας με προσωπικές ιστορίες.

Η Πρόεδρος του Μνημείου τόνισε τη σημασία της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Snapshot powered by AI

Οι Δίδυμοι Πύργοι «ζωντάνεψαν» ξανά στον ουρανό της Νέας Υόρκης, παραμονές της 25ης επετείου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 2.977 άτομα.

Στα πλαίσια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, παρουσιάστηκε η παράσταση με τίτλο «2.977 Lights Over New York Harbor», όπου ένα drone για κάθε θύμα πέταξε στον ουρανό σχηματίζοντας το περίγραμμα των δύο κτηρίων που κατέρρευσαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Η παρουσίαση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα μέλη της κοινότητας συγγενών θυμάτων, επιζώντων και ομάδων πρώτης επέμβασης της τραγικής ημέρας.

Επέτειος αφιερωμένη στην προσφορά

Οι εκδηλώσεις ενόψει της 25ης επετείου θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με την έμφαση να δίνεται πλέον στις νέες γενιές που μεγαλώνουν χωρίς μνήμη των γεγονότων, ώστε να αντιληφθούν τα γεγονότα και να μάθουν τι έγινε.

Το Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου παρουσιάζει μια νέα έκθεση από το ερχόμενο Σάββατο, η οποία είναι αφιερωμένη στην έννοια της προσφοράς που ξεκίνησε με αφορμή εκείνου του γεγονότος.

Η έκθεση «In Their Honor: 25 Years of 9/11 Inspired Service» (Προς τιμήν τους: 25 χρόνια προσφοράς εμπνευσμένης από την 11η Σεπτεμβρίου) αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η 11η Σεπτεμβρίου ενέπνευσε χιλιάδες Αμερικανούς να προσφέρουν στις κοινότητές τους και στη χώρα τους τα χρόνια που ακολούθησαν.

«Πολλοί από όσους επισκέπτονται το μουσείο ή ενδιαφέρονται να μάθουν για την 11η Σεπτεμβρίου είναι πολύ νέοι για να το θυμούνται οι ίδιοι, και μία από τις ιστορίες που δεν συνειδητοποιούν απαραίτητα όταν αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με την ιστορία της 11ης Σεπτεμβρίου είναι το πόσο πολύ άλλαξε η πορεία της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μνημείου και Μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου, Ελίζαμπεθ Λ. Χίλμαν, στο Fox News Digital.

Η έκθεση περιλαμβάνει εκθέματα, διαδραστικές παρουσιάσεις και μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή διάσωσης και μετέτρεψαν την τραγωδία αυτή σε μία ζωή αφιερωμένη στην προσφορά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εθελοντές, στρατιωτικοί, πυροσβέστες καθώς και συγγενείς των θυμάτων, ενώ πρόκειται να εκτεθούν και άλλα αντικείμενα όπως κράνη και στολές πυροσβεστών και διασωστών.

Το μουσείο πρόκειται επίσης να προβάλει μία ταινία διάρκειας 35 λεπτών δωρεάν, στην οποία παρουσιάζονται έξι διαφορετικές προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την τραγωδία, ώστε τα νεότερα παιδιά να μάθουν τι ακριβώς έγινε.

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