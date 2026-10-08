Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ με Score More-Win More* για κάθε πόντο του Φρανσίσκο από το Pamestoixima

Πολλές σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις για τη Euroleague από το Pamestoixima.gr

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Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ με Score More-Win More* για κάθε πόντο του Φρανσίσκο από το Pamestoixima
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Το απόλυτο έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός στις 3 πρώτες αγωνιστικές της Euroleague και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί, σήμερα (21:15) στο ΟΑΚΑ, κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Η μεγάλη προσφορά* του Pamestoixima.gr φέρνει στο προσκήνιο τους απόλυτους πρωταγωνιστές!

Το Pamestoixima.gr προσφέρει στη EuroLeague το Score More - Win More. Για κάθε πόντο των σούπερ σταρ της EuroLeague, το Pamestoixima.gr σε επιβραβεύει!

Με το Score More-Win More*, κερδίζεις έπαθλα* για κάθε πόντο που σημειώνει ο Σιλβέν Φρανσίσκο στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ.

Πολλές είναι και οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις για το σημερινό ματς του Παναθηναϊκού:

Γκουερσόν Γιαμπουσέλε – Σύνολο Πόντων 15+Σιλβέν Φρανσίσκο – Σύνολο Πόντων 20+Ματίας Λεσόρτ – Σύνολο Ριμπάουντ 9+Τζέριαν Γκραντ – Συνολικές Ασίστ 5+Πρώτος Σκόρερ: Γκουερσόν Γιαμπουσέλε

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Ο Ολυμπιακός μετράει 2 νίκες και μία ήττα στις 3 πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Έδωσε και τα 3 παιχνίδια εκτός έδρας. Στο πρώτο του εντός έδρας ματς αντιμετωπίζει αύριο (21:15), στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την Αναντολού Εφές με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές και πολλές σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις.

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