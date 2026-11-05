Ντόρα Μπακογιάννη: Ζήτησε συγγνώμη το «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» - «Έχασα την ψυχραιμία μου»

Η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την έντονη αντίδρασή της σε γυναίκα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το Νοσοκομείο Χανίων, αναγνωρίζοντας ότι έχασε την ψυχραιμία της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζήτησε συγγνώμη το «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» - «Έχασα την ψυχραιμία μου»
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  • Καταδίκασε τη χρήση τοξικού λεξιλογίου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας την κλιμάκωση της πολιτικής έντασης από Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
  • Εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο λαϊκισμού στην εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
  • Υποστήριξε ότι όποιος έχει στοιχεία για παρατυπίες πρέπει να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη και υπερασπίστηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κατηγορίες διαφθοράς.
  • Σχολίασε τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, συνδέοντας την ήττα Τραμπ με την αύξηση του κόστους ζωής και τόνισε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις οφείλονται και σε διεθνείς παράγοντες.
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Δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκε σε γυναίκα κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραδέχθηκε ότι έχασε την ψυχραιμία της και αναγνώρισε πως η αντίδρασή της ήταν λανθασμένη.

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ, η πρώην υπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 ημέρες στα Χανιά. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου».

Το συμβάν είχε γίνει στις 30 Οκτωβρίου, σε δημόσια συζήτηση για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Χανίων, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Εκείνη την ώρα η κ. Μπακογιάννη παρουσίαζε τις δυνατότητες αναβάθμισης του νοσηλευτικού ιδρύματος, κάνοντας αναφορά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας campus υγείας σε παρακείμενη έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, μία γυναίκα από το ακροατήριο παρενέβη και τη διέκοψε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της βουλευτή, η οποία της είπε: «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο». Η γυναίκα απάντησε «Σε ποιον μιλάτε έτσι;», με την κ. Μπακογιάννη να επαναλαμβάνει: «Κλείστο, μιλάω».

Επιστρέφοντας στο περιστατικό μέσα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Σήμερα», η ίδια έδωσε τη δική της εξήγηση για την αντίδρασή της: «Καθόμουν 3,5 ώρες, άκουγα και όταν προσπάθησα να μιλήσω για ένα τεράστιο project για το νοσοκομείο Χανίων έχασα την ψυχραιμία μου. Και πραγματικά συγγνώμη».

Η κριτική σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την πολιτική αντιπαράθεση

Η συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη επεκτάθηκε και στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τους Ποινικούς Κώδικες, με αφορμή τη φράση «βουλώστε το» που περιλαμβανόταν σε ανακοίνωση της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική τόσο στον πρώην πρωθυπουργό όσο και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της έντασης στον δημόσιο λόγο.

«Το να βγαίνει επίσημη ανακοίνωση ενός κόμματος με αυτό το λεξιλόγιο δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον ότι τα έχουν λίγο παίξει. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία συναγωνίζονται στον χώρο της τοξικότητας. Από εδώ και πέρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό ύβρεων. Θα την πει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Στοχεύουν και οι δύο προς τα αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, κυρίως σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η κριτική προς την κυβέρνηση θα μπορούσε να διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο.

«Η συμπεριφορά του Ανδρουλάκη στη Βουλή εμένα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει φρένο ούτε εκεί. Μπορούσε να γίνει κριτική με έναν πιο σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο», σημείωσε.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι αυτού του είδους η πολιτική αντιπαράθεση δεν πλήττει μόνο την κυβέρνηση, αλλά επηρεάζει συνολικά την εικόνα της πολιτικής: «Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βλάπτει τη ΝΔ, ακουμπάει όμως το επίπεδο της πολιτικής και του επιπέδου προς τα έξω».

Αναφερόμενη στις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι όποιος διαθέτει στοιχεία για ενδεχόμενες παρατυπίες οφείλει να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη.

«Άμα σε λένε αρχιερέα της διαφθοράς αμύνεσαι. Ο Μητσοτάκης είναι 8 χρόνια πρωθυπουργός, παίρνει 20 αποφάσεις τη μέρα. Εάν κάποιος σε αυτές τις 20 αποφάσεις του βρει κάτι πάει στον εισαγγελέα και λέει ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αυτό. Όταν οκτώ χρόνια δεν του έχει βρει σημαίνει ότι κύριε τουλάχιστον αυτό το χαρτί μην το παίζεις», ανέφερε.

Σχολιάζοντας, επίσης, την πρόσφατη δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι δεν κατάφερε να παρουσιάσει μια διαφορετική πολιτική εικόνα, λέγοντας: «Του Τσίπρα δεν του βγήκε και το καινούργιο προφίλ. Άλλαξε και έγινε ξανά ο εαυτός του. Ήταν αμήχανος, δεν του βγήκε. Δεν μπορείς μετά από 20 χρόνια πολιτικής να γίνεις κάτι άλλο».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα»

Ερωτηθείσα για το ποιο κόμμα εκτιμά ότι θα καταγράψει υψηλότερο ποσοστό στις επόμενες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ ή ο πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την άποψη ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαθέτει περισσότερα και πιο έμπειρα στελέχη.

«Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο τάσεις. Το παλιό λαϊκίστικο ΠΑΣΟΚ και το σοβαρό ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική. Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ της εξωτερικής πολιτικής, που το υπηρέτησε ο Πάγκαλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα μέσα στο κόμμα. Και ο κίνδυνος είναι να μπουν σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού στην εξωτερική πολιτική, το οποίο για ένα σοβαρό κόμμα είναι θανάσιμο λάθος», δήλωσε.

Τι είπε για την ακρίβεια και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Τέλος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και στο ζήτημα της ακρίβειας, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση.

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι στράφηκαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνέδεσαν την αύξηση του κόστους ζωής με την πολιτική του, κάνοντας λόγο για «ακρίβεια Τραμπ».

Αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση με την Ελλάδα, η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως οι ανατιμήσεις δεν οφείλονται αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική, αλλά επηρεάζονται και από τις διεθνείς εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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