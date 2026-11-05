Καρέ-καρέ η δράση των βομβιστών των καφετεριών στο κέντρο της Αθήνας: Βίντεο-ντοκουμέντα

Snapshot Βίντεο-ντοκουμέντα αποτυπώνουν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που προκάλεσε εκρήξεις με χειροβομβίδες και εκβίαζε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Έχουν εξιχνιαστεί επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς και δύο εκρήξεις χειροβομβίδων σε καταστήματα, καθώς και μία αποτυχημένη επίθεση με χειροβομβίδα.

Σε μεγάλη επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας 17 έως 20 ετών, ενώ τέσσερα μέλη της οργάνωσης βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Ο 49χρονος Λεκοτσάι, γνωστός ως «Κλόντι», θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης και καθοδηγούσε τις ενέργειες από τη φυλακή.

Η οργάνωση είχε σταθερή δομή και ιεραρχική διάρθρωση με συντονισμό των εγκληματικών ενεργειών ακόμη και από τον αρχηγό εντός φυλακής. Snapshot powered by AI

Βίντεο-ντοκουμέντα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να βρίσκεται πίσω από εκρήξεις με χειροβομβίδες, εκβιασμούς ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και απόπειρα ανθρωποκτονίας στο κέντρο της Αθήνας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η δράση των μελών της ομάδας. Στην πρώτη περίπτωση, σε κατάστημα στην Ομόνοια, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, σπάει την τζαμαρία και στη συνέχεια πετά στο εσωτερικό μια χειροβομβίδα, η οποία εκρήγνυται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, δύο εκρήξεις από ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξερράγη σε κατάστημα το οποίο εκείνη την ώρα ήταν σε λειτουργία, με θαμώνες να βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πέντε άτομα, ηλικίας από 17 έως 20 ετών. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι σκληρός Αλβανός ποινικός, γνωστός με το προσωνύμιο «Κλόντι», ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση διέθετε σταθερή δομή και ιεραρχική διάρθρωση, με τον 49χρονο να έχει αρχηγικό και καθοδηγητικό ρόλο, δίνοντας εντολές και συντονίζοντας τις εγκληματικές ενέργειες ακόμη και μέσα από τη φυλακή.

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