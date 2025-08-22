Χαλάνδρι: Στην φυλακή ο 28χρονος για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης - «Ήμουν σε αμόκ»

Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της" ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος .

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας 47χρονης γυναίκας, έξω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι, το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου .

Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το μεσημέρι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί για την μέχρι θανάτου σφοδρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος ενώπιον του Ανακριτή αποδέχθηκε την πράξη του, αρνούμενος, ωστόσο, ότι είχε δόλο και ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως του αποδίδεται. Αντίθετα, υποστηρίζει πως βρισκόταν εν βρασμό εξαιτίας αρνητικών σχολίων που έκανε το θύμα σε βάρος του.

"Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της" ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος .

Η υπεράσπισή του επικαλείται ζητήματα ψυχικής υγείας του 28χρονου αναφερόμενη σε "ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία". Όπως δήλωσε ο συνήγορος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας αιτήθηκε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, ώστε να αποφανθούν για την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενο τον κατηγορούμενο.

Η 47χρονη γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές σφοδρές μαχαιριές από τον δράστη, με τον οποίο είχαν γνωριστεί σε συσσίτια της εκκλησίας.

