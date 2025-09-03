Μετέτρεψαν σε παράνομη χωματερή τον λόφο του Κορυδαλλού – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 24 και 23 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης αστυνομικοί Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Δράσης της ΓΑΔΑ, για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο λόφο του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να πετούν μεγάλες ποσότητες μπάζων και άλλων αδρανών υλικών στο λόφο χρησιμοποιώντας όχημα με καρότσα.

Άμεσα οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν, ενώ στο σημείο έσπευσε και υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση που είχε προκληθεί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. για έλλειψη ΚΤΕΟ και παράνομη μεταφορά προϊόντων. Το όχημα κατασχέθηκε.