Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

Νέες αποκαλύψεις για τη «Μήδεια της Αμαλιάδας»

Δημήτρης Δρίζος

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις για την παραβατική συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου έρχονται στη δημοσιότητα καθώς σύμφωνα με την γιαγιά του μικρού Παναγιώτη η 25χρονη διακινούσε ναρκωτικά!

Μιλώντας στο STAR η γιαγιά του Παναγιώτη ανέφερε πως η Μουρτζούκου είναι τοξικοεξαρτημένη και για να βγάλει χρήματα συχνά διακινούσε και η ίδια ναρκωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει σωρεία ποινικών παραβάσεων αφού είχε λάβει μέρος σε τηλεφωνικές απάτες, κλοπές και φυσικά τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών που έχει ήδη ομολογήσει.

Καθόταν πάνω στα βρέφη για να τα σκοτώσει;

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το MEGA, ο νευρολόγος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στα 5 περιστατικά στο νοσοκομείο Παίδων και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Παράλληλα, η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, η οποία προκύπτει από το πόρισμα του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ερευνάται αν καθόταν με το σώμα της πιέζοντας το θώρακα των παιδιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να πνιγούν.

Το περιεχόμενο της έκθεσης, που παρουσίασε το MEGA, φαίνεται να ανατρέπει τα μέχρι σήμερα σενάρια περί «επιληπτικών κρίσεων» στα βρέφη που ομολόγησε ότι δολοφόνησε η 25χρονη.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να είχε επιχειρήσει συνολικά έξι φορές να σκοτώσει δύο βρέφη, ανάμεσά τους και το δικό της παιδί, πριν τελικά διαπράξει τα εγκλήματα. Οι απόπειρες, σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα, αφορούν τέσσερα περιστατικά με το παιδί της και δύο ακόμη που σχετίζονται με το παιδί της Κατερίνας, μητέρας άλλου βρέφους που είχε εμπιστευθεί τη φροντίδα του στην ίδια. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν αρχικά σε προβλήματα υγείας, με βασική υπόνοια τις επιληπτικές κρίσεις – ερμηνεία που πλέον καταρρίπτεται.

«Συνδυασμός ασφυξίας με πίεση και απόφραξη»

Το πόρισμα των Αρχών αποτυπώνει με ακρίβεια τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε: τα βρέφη πέθαιναν από ταυτόχρονη πίεση στον θώρακα και απόφραξη των αεραγωγών με τη χρήση πανιού. Ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών προκαλούσε ασφυξία, η οποία εκδηλωνόταν με συμπτώματα που μπορούσαν εύκολα να εκληφθούν ως ιατρικά επεισόδια. Οι γιατροί τότε φαίνεται πως δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν την πραγματική αιτία, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να θεωρηθούν ατυχείς αλλά «φυσικές» εξελίξεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έπειτα από τρεις δεκαετίες ο «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγξει τους καταυλισμούς των Ρομά - Το σχέδιο με τους πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FBI

13:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη «εισπράκτορας» κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένους πριν φύγει από το νησί

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έχουμε μεγάλες ελπίδες για Ευρώπη», τόνισε ο Μπάμπα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: Οι 4 άξονες, τι προβλέπει για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

13:21ME TO N & ME TO Σ

Να ντρέπεσαι για την κοροϊδία, όχι για την σκηνή του Πάνου Ρούτσι…

13:20ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Όλοι αγοράζουν χρυσό – Το εντυπωσιακό ράλι και τα νέα δεδομένα

13:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλάζουν όλα από φέτος - Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αμείωτα τα δεινά για τους Παλαιστινίους, παρά την αναγνώριση του κράτους από δυτικές χώρες

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 42ο F-16 Viper

13:03LIFESTYLE

Τζίμι Κίμελ: Η εβδομάδα της οργής για την εκπομπή και η επιστροφή (;) στο status quo

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Άνοιξε στα δυο ο δρόμος από σπασμένο αγωγό νερού

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου – Τι κατέθεσε ο απαχθείς

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Rima Edbouche: Αυτή είναι η μουσουλμάνα σύζυγος του Ντεμπελέ που λατρεύει τη μόδα

12:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το λάθος που του κόστισε μια περιουσία: Ήθελε να γλιτώσει 76€ και πλήρωσε 3.700€ σε ζημιές

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα και τα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. που στοίχισαν (vid)

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Άνοιξε στα δυο ο δρόμος από σπασμένο αγωγό νερού

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισαν το μικρόφωνο στον Ερντογάν την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη: Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ - Η απάντηση του ΟΗΕ

13:21ME TO N & ME TO Σ

Να ντρέπεσαι για την κοροϊδία, όχι για την σκηνή του Πάνου Ρούτσι…

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη - Τι σημαίνει για το διεθνές δίκαιο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 42ο F-16 Viper

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ