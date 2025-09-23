Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

Νέες αποκαλύψεις για την παραβατική συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου έρχονται στη δημοσιότητα καθώς σύμφωνα με την γιαγιά του μικρού Παναγιώτη η 25χρονη διακινούσε ναρκωτικά!

Μιλώντας στο STAR η γιαγιά του Παναγιώτη ανέφερε πως η Μουρτζούκου είναι τοξικοεξαρτημένη και για να βγάλει χρήματα συχνά διακινούσε και η ίδια ναρκωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει σωρεία ποινικών παραβάσεων αφού είχε λάβει μέρος σε τηλεφωνικές απάτες, κλοπές και φυσικά τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών που έχει ήδη ομολογήσει.

Καθόταν πάνω στα βρέφη για να τα σκοτώσει;

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το MEGA, ο νευρολόγος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στα 5 περιστατικά στο νοσοκομείο Παίδων και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Παράλληλα, η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, η οποία προκύπτει από το πόρισμα του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ερευνάται αν καθόταν με το σώμα της πιέζοντας το θώρακα των παιδιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να πνιγούν.

Το περιεχόμενο της έκθεσης, που παρουσίασε το MEGA, φαίνεται να ανατρέπει τα μέχρι σήμερα σενάρια περί «επιληπτικών κρίσεων» στα βρέφη που ομολόγησε ότι δολοφόνησε η 25χρονη.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να είχε επιχειρήσει συνολικά έξι φορές να σκοτώσει δύο βρέφη, ανάμεσά τους και το δικό της παιδί, πριν τελικά διαπράξει τα εγκλήματα. Οι απόπειρες, σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα, αφορούν τέσσερα περιστατικά με το παιδί της και δύο ακόμη που σχετίζονται με το παιδί της Κατερίνας, μητέρας άλλου βρέφους που είχε εμπιστευθεί τη φροντίδα του στην ίδια. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν αρχικά σε προβλήματα υγείας, με βασική υπόνοια τις επιληπτικές κρίσεις – ερμηνεία που πλέον καταρρίπτεται.

«Συνδυασμός ασφυξίας με πίεση και απόφραξη»

Το πόρισμα των Αρχών αποτυπώνει με ακρίβεια τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε: τα βρέφη πέθαιναν από ταυτόχρονη πίεση στον θώρακα και απόφραξη των αεραγωγών με τη χρήση πανιού. Ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών προκαλούσε ασφυξία, η οποία εκδηλωνόταν με συμπτώματα που μπορούσαν εύκολα να εκληφθούν ως ιατρικά επεισόδια. Οι γιατροί τότε φαίνεται πως δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν την πραγματική αιτία, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να θεωρηθούν ατυχείς αλλά «φυσικές» εξελίξεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

