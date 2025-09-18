Ειρήνη Μουρτζούκου: Καθόταν πάνω στα βρέφη για να τα σκοτώσει; Στο φως νέα στοιχεία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το MEGA, ο νευρολόγος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στα 5 περιστατικά στο νοσοκομείο Παίδων και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Παράλληλα, η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, η οποία προκύπτει από το πόρισμα του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ερευνάται αν καθόταν με το σώμα της πιέζοντας το θώρακα των παιδιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να πνιγούν.

Το περιεχόμενο της έκθεσης, που παρουσίασε το MEGA, φαίνεται να ανατρέπει τα μέχρι σήμερα σενάρια περί «επιληπτικών κρίσεων» στα βρέφη που ομολόγησε ότι δολοφόνησε η 25χρονη.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να είχε επιχειρήσει συνολικά έξι φορές να σκοτώσει δύο βρέφη, ανάμεσά τους και το δικό της παιδί, πριν τελικά διαπράξει τα εγκλήματα. Οι απόπειρες, σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα, αφορούν τέσσερα περιστατικά με το παιδί της και δύο ακόμη που σχετίζονται με το παιδί της Κατερίνας, μητέρας άλλου βρέφους που είχε εμπιστευθεί τη φροντίδα του στην ίδια. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν αρχικά σε προβλήματα υγείας, με βασική υπόνοια τις επιληπτικές κρίσεις – ερμηνεία που πλέον καταρρίπτεται.

«Συνδυασμός ασφυξίας με πίεση και απόφραξη»

Το πόρισμα των Αρχών αποτυπώνει με ακρίβεια τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε: τα βρέφη πέθαιναν από ταυτόχρονη πίεση στον θώρακα και απόφραξη των αεραγωγών με τη χρήση πανιού. Ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών προκαλούσε ασφυξία, η οποία εκδηλωνόταν με συμπτώματα που μπορούσαν εύκολα να εκληφθούν ως ιατρικά επεισόδια. Οι γιατροί τότε φαίνεται πως δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν την πραγματική αιτία, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να θεωρηθούν ατυχείς αλλά «φυσικές» εξελίξεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

«Καμία νευρολογική διαταραχή»

Ήδη από τον Μάιο του 2025, ο νευρολόγος της ΕΛ.ΑΣ., καθηγητής με συμμετοχή στην έρευνα, είχε απορρίψει το ενδεχόμενο φυσικών αιτίων πίσω από τους θανάτους. Το τελικό του πόρισμα χαρακτηρίζεται καταπέλτης: «Τα βρέφη δεν έπασχαν από καμία νευρολογική διαταραχή», σημειώνεται ξεκάθαρα. Τα καταγεγραμμένα «επεισόδια» –δύο στο βρέφος της Κατερίνας και τέσσερα στο παιδί της ίδιας της Μουρτζούκου– πλέον δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: θεωρούνται απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Προς νέα κατηγορία για έξι απόπειρες

Η νέα τροπή στην υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει στην απαγγελία συμπληρωματικών κατηγοριών σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου. Με τις εξηγήσεις περί επιληψίας πλέον επιστημονικά απορριπτέες, το υλικό της δικογραφίας εμπλουτίζεται με κρίσιμα στοιχεία, τα οποία φωτίζουν το πώς επανειλημμένα προσπάθησε να αφαιρέσει ζωές βρεφών, χωρίς να γίνει αντιληπτή. Η υπόθεση πλέον παίρνει άλλη τροπή, με τις Αρχές να εξετάζουν πιο ενδελεχώς το ενδεχόμενο συνειδητού και μεθοδικού σχεδιασμού πίσω από τις φαινομενικά αθώες «κρίσεις» που παρουσίαζαν τα παιδιά.

