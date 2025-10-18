Θεσσαλονίκη: Έριχνε σπρέι πιπεριού σε ανυποψίαστους και τους άρπαζε τα πορτοφόλια– Συνελήφθη 39χρονη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/10) μια 37χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της σε δύο ληστείες που σημειώθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από επιστάμενες αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Δρούσε με συνεργό και χρησιμοποιούσε σπρέι πιπεριού

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι η 39χρονη, μαζί με μία συνεργό που ακόμη αναζητείται από τις Αρχές το πρωί της Παρασκευής επιτέθηκαν σε 27χρονο αλλοδαπό στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού για να τον ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν από το αυτοκίνητό του πορτοφόλι με 800 ευρώ.

Λίγες ώρες αργότερα, με τον ίδιο τρόπο δράσης, επιτέθηκαν σε 40χρονο ημεδαπό στην περιοχή της Μενεμένης, αφαιρώντας από το όχημά του πορτοφόλι που περιείχε 150 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Εκκρεμούσε καταδίκη εις βάρος της

Σημειώνεται ότι από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων της 39χρονης προέκυψε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της συνεργού της συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από thestival.gr

