Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο που παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη

Ένας 35χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς κατηγορείται ότι παρενοχλούσε συστηματικά μία 39χρονη από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 35χρονος παρενοχλούσε την 39χρονη, ζητώντας της επανειλημμένα με υβριστικό τρόπο να συνευρεθούν ερωτικά. Μάλιστα την προηγούμενη ημέρα απείλησε να χτυπήσει τόσο την ίδια όσο και τον σύζυγό της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά εντόπισαν χθες το πρωί τον 35χρονο και τον συνέλαβαν.

