Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας – Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Τρεις έγκλειστοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους επτά κινητά τηλέφωνα, τα οποία και κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Χαλκιδικής, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, θα υποβληθεί αρμοδίως.

