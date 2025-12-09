Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά

Τρεις έγκλειστοι βρέθηκε να έχουν κατοχή τους συνολικά επτά κινητά τηλέφωνα - Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία

Newsbomb

Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας – Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Τρεις έγκλειστοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους επτά κινητά τηλέφωνα, τα οποία και κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Χαλκιδικής, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιθουανία κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω των ύποπτων μπαλονιών από τη Λευκορωσία

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ τη χρήση πλαστικών σφαιρών κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων - «Δεν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό» απαντά στις καταγγελίες των αγροτών

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1: Έχασε τα... άχαστα αλλά πήρε αυτό που ήθελε

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1 - Έκανε τη... δουλειά

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απίστευτη ατυχία για Καραργύρη, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού - Χειρουργείται την Πέμπτη (11/12)

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σύσκεψη αγροτών στις Μικροθήβες – Θα αποκλείσουν αύριο το λιμάνι του Βόλου

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Παραλήρημα από τον αντιπρόεδρο του Μπαχτσελί - Κρεσέντο προκλητικότητας κατά της Ελλάδας

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Τόνι Μπλερ: Γιατί οι Άραβες ηγέτες τον «πέταξαν εκτός» της επόμενης ημέρας για τη Γάζα - «Πλήρωσε» την εισβολή στο Ιράκ

18:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο!

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στην Καρδίτσα - «Ας έρθει να μας συλλάβει ο εισαγγελέας»

18:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Γιατί πρέπει να εγκαταστήσετε την επόμενη ενημέρωση λογισμικού στο iPhone σας - «Προειδοποιήσεις για κυβερνοαπειλές»

18:41LIFESTYLE

Τζέιν Σέιμουρ: «Είμαι 74 και είμαι πολύ ενεργή σεξουαλικά»

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η παρέμβαση της Paramount αλλάζει τα δεδομένα στη συμφωνία Netflix - Warner Bros - Ποιος θα επικρατήσει

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Προπονήθηκαν Κλαβέλ και Κατσίβελης, τελευταία στιγμή για Λεβίτσε - «Οι οπαδοί μας γνωρίζουν…»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» τη Ζάκρο – Ζημιές σε ελαιώνες και περιουσίες

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στο μπλόκο του Ορχομενού: «Θα μείνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα» λένε οι αγρότες

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τους ελέγχους στο Μέτρο 23 - Ποιες δηλώσεις δεσμεύθηκαν

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου μετά από ξυλοδαρμό - «Άρχισε να με χτυπά»

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο τραγουδιστής των Mavericks Raul Malo πέθανε σε ηλικία 60 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1 - Έκανε τη... δουλειά

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στο μπλόκο του Ορχομενού: «Θα μείνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα» λένε οι αγρότες

18:41LIFESTYLE

Τζέιν Σέιμουρ: «Είμαι 74 και είμαι πολύ ενεργή σεξουαλικά»

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν στα Καλύβια - Ο 37χρονος είχε φυλακιστεί για δολοφονία, απέδρασε και συνελήφθη με τρία καλάσνικοφ

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ τη χρήση πλαστικών σφαιρών κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων - «Δεν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό» απαντά στις καταγγελίες των αγροτών

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ