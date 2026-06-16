Νίκαια: Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από συμπλοκή με μοτοσικλετιστή

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκε ένας 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του έπειτα από συμπλοκή με μοτοσικλετιστή στη Νίκαια.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Γέμελου και Δημητρίου Καρακουλουξή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του οδηγού του απορριμματοφόρου και ενός 32χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 32χρονος, ο οποίος κινείτο με μοτοσικλέτα, ενεπλάκη σε συμπλοκή με τον 52χρονο στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου, πακιστανικής καταγωγής, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.