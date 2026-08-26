Καλλιθέα: «Έρχομαι να σε σκοτώσω» - Ο 18χρονος απείλησε τη 19χρονη αφού πρώτα την μαχαίρωσε

Το μένος του 18χρονου για την πρώην κοπέλα του και τα ανατριχιαστικά δευτερόλεπτα της επίθεσης

Δημήτρης Δρίζος

Καλλιθέα: «Έρχομαι να σε σκοτώσω» - Ο 18χρονος απείλησε τη 19χρονη αφού πρώτα την μαχαίρωσε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας 18χρονος στην Καλλιθέα μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του κατά τη διάρκεια διαφωνίας, την οποία είχε προγραμματισμένη συνάντηση για να συζητήσουν.
  • Η 18χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη και αιμόφυρτη από αστυνομικό περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Μετά την επίθεση, ο δράστης απείλησε τηλεφωνικά τη νεαρή ότι θα την σκοτώσει, γεγονός που οδήγησε σε κινητοποίηση της αστυνομίας και τη σύλληψή του.
  • Ο 18χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία από την ίδια κοπέλα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή κινητού τηλεφώνου.
  • Η υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του δράστη.
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Στην Καλλιθέα παρά λίγο να είχαμε νέα δολοφονία γυναίκας, καθώς 18χρονος ο οποίος και συνελήφθη μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του. Από το σημείο περνούσε τυχαία περιπολικό που είδε την κοπέλα τραυματισμένη, τρομαγμένη και μόνη στον δρόμο.

Η 18χρονη αποκαλύπτει στο Star: «Σε αυτό το σημείο μου κάρφωσε το κουζινομάχαιρο. Το μαχαίρι το είχε κρυμμένο δεν το είχα δει και ξαφνικά σε κλάσματα δευτερολέπτου... μου το κάρφωσε και το έβγαλε. Είχαμε ραντεβού για να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Εκεί που μιλάγαμε, έρχεται μια διαφωνία... εγώ δεν απαντούσα στις ερωτήσεις που μου έλεγε και αυτός με κάρφωσε μου είπε συγνώμη και έφυγε».

Ενώ η κοπέλα ήταν μαχαιρωμένη και αιμόφυρτη πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα όχημα της αστυνομίας που έκανε περιπολία πέρασε εκείνη τη στιγμή από το σημείο και την είδε σε αυτή την κατάσταση. Σταμάτησε και κάλεσε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Μου είπε ότι έρχεται να με σκοτώσει»

«Πήγα στο νοσοκομείο, γύρισα, πήγα για κατάθεση και ξαναγύρισα πάλι στο σπίτι και πήρε τηλέφωνο και με απείλησε ότι θα έρθει να με σκοτώσει και εγώ έτσι πήρα την αστυνομία…», λέει η άτυχη νεαρή.

Μετά το τηλεφώνημα, σήμανε συναγερμός στην αστυνομία κι άρχισαν οι αναζητήσεις σ’ ολόκληρη την περιοχή. Σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου εντοπίσηκε ο 18χρονος και συνελήφθη.

«Του είχα ξανακάνει μήνυση στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή», παραδέχεται.

Ο συλληφθείς προσήχθη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για Ενδοοικογενειακή Βία αλλά και Κλοπή, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, σε προγενέστερο χρόνο είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

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