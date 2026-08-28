Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις με πάνω από 2 κιλά κάνναβης και 201 τσιγάρα

Snapshot Συνελήφθη δύο άνδρες ηλικίας και 45 ε στον Δήμο Φστού για παραβά της νομοθε περί ναρκω.

Κατασχέθηκαν πάνω 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης 112 συσκευασίες κάνναης, 201 τσιγάρα κάνναβης και 1.450 ευρώ.

Ο 45χρονος φέρεται να προμηθευόταν κάνναβη από τον 43χρονο με σκοπό την πώληση στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Ο 43χρονος κατείχε άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης για το έτος 2026.

Κατασχέθηκαν επίσης δύο οχήματα που εξετάζονται ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 43 και 45 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 112 συσκευασίες με κάνναβη, 201 τσιγάρα κάνναβης και 1.450 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Το βράδυ της 26ης Αυγούστου οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού και ακολούθησε έλεγχος τόσο στους ίδιους όσο και στα σταθμευμένα οχήματά τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του 45χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες και τσιγάρα κάνναβης, τα οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί από τον 43χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, σκοπός του 45χρονου ήταν να διαθέσει τις ποσότητες προς πώληση στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίστηκε με έρευνες στην κατοικία και σε αποθηκευτικούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 43χρονος.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 148,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τοποθετημένα σε επτά γυάλινα βάζα

112 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 202 γραμμαρίων

201 τσιγάρα κάνναβης

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

το χρηματικό ποσό των 1.450 ευρώ

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο Ι.Χ.Φ. οχήματα, τα οποία εξετάζονται ως μέσα τέλεσης των αποδιδόμενων αξιόποινων πράξεων.

Ο 43χρονος είχε άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος διαθέτει άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης για το έτος 2026.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ηρακλείου, ενώ όλες οι κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στις 27 Αυγούστου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Διαβάστε επίσης