Επεισόδιο στην Μύκονο: Έβγαλε όπλο έξω από σούπερ μάρκετ - Βίντεο

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Μίλτος Τσεκούρας

Επεισόδιο στην Μύκονο: Έβγαλε όπλο έξω από σούπερ μάρκετ - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από σούπερ μάρκετ στη Μύκονο κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών.
  • Δεν έχει αναφερθεί θανατηφόρος τραυματισμός, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
  • Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και συλλέγει στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου υλικού από κάμερες ασφαλείας και ένα περισυλλεγμένο κράνος.
  • Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε πιθανολογείται ότι πετάχτηκε σε κοντινό χωράφι και αναζητείται από τις αρχές.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν τα αίτια και οι λεπτομέρειες του επεισοδίου.
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Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Μύκονο, έπειτα από αναφορές για επεισόδιο έξω από από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού.

Σύμφωνα με αναφορές που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών. Μάλιστα υπήρξε και σχετική μαρτυρία πελάτη του σούπερ μάρκετ που έκανε λόγο για πυροβολισμούς που ακούστηκαν.

Τελικά όπως έγινε γνωστό και από τις Αρχές, άνδρας έβγαλε όπλο, μάλλον για εκφοβισμό, αλλά δεν υπήρξε πυροβολισμός.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ανασύσταση των γεγονότων.

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