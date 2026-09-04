Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή στη Θεσσαλονίκη - Μετέφερε τρία άτομα στο πορτ μπαγκάζ

Snapshot Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά τριών αλλοδαπών, δύο εκ των οποίων ήταν ανήλικοι.

Ο οδηγός δεν υπάκουσε σε σήμα αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη μετά από καταδίωξη και πεζή διαφυγή.

Οι τρεις αλλοδαποί βρέθηκαν στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κατασχέθηκαν το όχημα και το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Ο 36χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3/9 στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατέληξε τελικά στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού που μετέφερε παράνομα μετανάστες.

Συγκεκριμένα, το όχημα του 36χρονου εντοπίστηκε να κινείται στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, όπου του έγινε σήμα από αστυνομικούς να σταματήσει για διενέργεια ελέγχου. Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και έτρεξε πεζός, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Σημειώνεται ότι οι δύο ήταν ανήλικοι.

Ο 36χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, που διενεργεί την προανάκριση. Παράλληλα, κατασχέθηκε το όχημα καθώς και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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