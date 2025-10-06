Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

Μετά από πολύωρες απολογίες, τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Ένας εξ' αυτών καλείται επιπλέον να καταβάλει εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα εμπλεκομένων που περνά την πόρτα των ανακριτικών γραφείων. Όλοι αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα ή γνώση των παράνομων ενεργειών.

Από την πρώτη ομάδα των εννέα κατηγορουμένων, που απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο, πέντε έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, ο οποίος φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης