Γλυφάδα: Στη φυλακή ο 46χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα, το περασμένο Σάββατο. Τον Μάρτιο του 2014, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, αδίκημα για το οποίο είχε επίσης καταδικαστεί.

Απολογήθηκε για περίπου 2 ώρες χωρίς δικηγόρο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο 46χρονος είχε εκτίσει την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου 4 χρόνια. Βάσει του τότε ισχύοντος νόμου, κάθε ημέρα κράτησης στο ψυχιατρείο υπολογιζόταν ως διπλή, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι είχε εκτίσει ποινή οκτώ ετών. Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών είχαν κρίνει ότι έπρεπε να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά και είχαν εισηγηθεί την ακούσια νοσηλεία του. Όπως προκύπτει από το αποφυλακιστήριό του, ήδη από το 2018 υπήρχε σαφής αναφορά ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για το περιβάλλον του και ότι έχρηζε νοσηλείας.

Ο 46χρονος εισήχθη τότε στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μετά τη δολοφονία της μητέρας του, είχε δηλώσει ότι «ήθελα να σκοτώσω και άλλους», φράση που σήμερα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας του είχε προσπαθήσει να τον στηρίξει, δηλώνοντας ότι θα τον φιλοξενούσε στο σπίτι του και θα φρόντιζε για τη φαρμακευτική του αγωγή. Για ένα διάστημα ο 46χρονος διέμενε μαζί του και εμφανιζόταν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπως όριζαν οι περιοριστικοί όροι.

Τα τελευταία όμως 2,5 χρόνια, ο 46χρονος είχε απομακρυνθεί από τον πατέρα του, ζώντας μόνος του, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– φοβόταν ότι ο πατέρας του θα επιδίωκε νέα νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Την ίδια περίοδο, όπως αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο, δεν ακολουθούσε τη φαρμακευτική του αγωγή.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του 80χρονου πατέρα αναφέρουν ότι προσπαθούσε να βοηθήσει το παιδί του, ενώ φέρεται να ήταν αντίθετος σε ενδεχόμενη παράταση της νοσηλείας του. Ιερέας που τον γνώριζε ανέφερε ότι ο πατέρας μιλούσε για τα ψυχολογικά προβλήματα του γιου του και ζητούσε προσευχές, χωρίς όμως να δίνει περισσότερα περιθώρια συζήτησης ή παρέμβασης.

Η νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία και στις 3 Μαΐου 2018 αποφυλακίστηκε, οδηγούμενος με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαΐτειο. Τα επόμενα χρόνια, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η κατάστασή του φάνηκε να βελτιώνεται, αν και δεν έλειψαν οι εντάσεις. Το 2022, μετά από έντονο διαπληκτισμό στη γειτονιά, νοσηλεύτηκε εκ νέου σε ψυχιατρική δομή, γεγονός που επιδείνωσε οριστικά τη σχέση του με τον πατέρα του.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος σε σπίτι στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές του μήνα είχε πουλήσει τα υπάρχοντά του. Το πρωί της Κυριακής, φέρεται να μετέβη στη Γλυφάδα και να σκότωσε τον πατέρα του, με τον ίδιο τρόπο που είχε σκοτώσει και τον πατέρα του, επαναφέροντας στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση επικίνδυνων ψυχιατρικών περιστατικών και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου.

