Μεγάλη Τρίτη: Η καταδίκη των Φαρισαίων, το Tροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των δέκα παρθένων

Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη αφενός στη μνεία του ιερού Ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων, και αφετέρου στην παραβολή των δέκα παρθένων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στη μνεία του ιερού ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων, καθώς και στην παραβολή των δέκα παρθένων.

Στον Όρθρο της Μεγάλης Τρίτης διαβάζεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (22, 15- 23, 39) η καταδίκη των Φαρισαίων. Τα πολλά «ουαί» για την τυφλή και υποκριτική θρησκεία αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι είναι αρχηγοί των ανθρώπων και το φως του κόσμου, αλλά στην ουσία «κλείουν την Βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων...»

Στην Ακολουθία συνεχίζεται η ανάγνωση από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου όπου γίνεται λόγος για το Τέλος.

Γι’ αυτό μιλούν και οι δύο παραβολές της ημέρας.

Η πρώτη είναι η παραβολή των δέκα παρθένων. «Πέντε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι» και είχαν πάρει μαζί με τα λυχνάρια τους και αρκετό λάδι, «πέντε ήσαν μωραί», τα λυχνάρια τους έσβησαν και δεν έγιναν δεκτές στο γαμήλιο δείπνο.

Η άλλη παραβολή είναι των ταλάντων που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα.

Η μετάνοια της «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης γυναικός» και το Τροπάριο της Κασσιανής

Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης όπου είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα (Λουκ. 7,47) που μετανιωμένη άλειψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο, και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της, γιατί έδειξε μεγάλη αγάπη και πίστη στον Κύριο, ενώ ψάλλεται ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας. Το τροπάριο της Κασσιανής.

Ποια ήταν η Κασσιανή

Η Κασσιανή ήταν βυζαντινή ποιήτρια που έζησε τον 9ο αιώνα μ.Χ. Επειδή δεν την επέλεξε ως σύζυγό του ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση.

Το ιστορικό, όπως περιγράφεται από τους βυζαντινούς χρονικογράφους Συμεών Μάγιστρο, Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό: Η Ευφροσύνη, μητέρα του αυτοκράτορα Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης, προσκάλεσε το 820 μ.Χ. στην Αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας. Δώδεκα «κάλλιστοι παρθέναι» ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο Παλάτι. Η Ευφροσύνη, αφού τις δεξιώθηκε, διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το χρυσό μήλο σ' εκείνη που θα επέλεγε για σύζυγό του.

Ο νεαρός αυτοκράτωρ θαμπώθηκε από την ομορφιά της Κασσιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της τη ρώτησε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα» («Από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα). Η Κασσιανή έδωσε δείγματα του πνεύματός της, ανταπαντώντας «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττω» («Και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα», υπονοώντας την Παναγία). Αυτό ήταν! Ο αυτοκράτωρ, είτε γιατί η απάντηση του εφάνη προπετής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναικός τον τρόμαξε, έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία, αλλά σεμνή Θεοδώρα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Η καταδίκη των Φαρισαίων, το Tροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των δέκα παρθένων

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

05:12ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

04:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας» – Ανακούφιση στη NASA μετά το 40λεπτο «σιωπής» του Orion

03:12LIFESTYLE

Γιάνης Βαρουφάκης: Χόρεψε στη Μόσχα το techno κομμάτι με το όνομά του – Δείτε το viral video

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο Al Jubail – Φωτιά στο μεγαλύτερο βιομηχανικό και ενεργειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

54η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 15 Αμερικανοί τρσυματίστηκαν από επίθεση drone στην αεροπορική βάση Ali al-Salem

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νταγκεστάν

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street παρά τις νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν

00:24ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Την Τρίτη η ψηφοφορία στο ΣΑ του σχεδίου του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πενταπλασιασμός Τούρκων τουριστών στα ελληνικά νησιά - Παράταση στο πρόγραμμα βίζας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σοβαρό τροχαίο στη σήραγγα Παναγοπούλας, στην Ολυμπία Οδό

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τα καλύτερα χωριά για να επισκεφτείς το Πάσχα σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

03:12LIFESTYLE

Γιάνης Βαρουφάκης: Χόρεψε στη Μόσχα το techno κομμάτι με το όνομά του – Δείτε το viral video

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας» – Ανακούφιση στη NASA μετά το 40λεπτο «σιωπής» του Orion

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

21:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στο τελεσίγραφο στο Ιράν - «Έχουν έως αύριο και μετά Λίθινη Εποχή»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας έκανε μία μικρή εξυπηρέτηση και επιβραβεύτηκε με… φιλοδώρημα 70.000 δολαρίων

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ