ΕΡΓΑΣΙΑ

27η «Ημέρα Καριέρας»: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν σήμερα 2.500 θέσεις εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος Γιάννης Φιλιππάκος

27η «Ημέρα Καριέρας»: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν σήμερα 2.500 θέσεις εργασίας
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ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Πέμπτη 27 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η 27η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στο Βόλο.

Την 27η «Ημέρα Καριέρας» στον Βόλο διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024, στο Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1, 38221, Βόλος), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 40 επιχειρήσεις, που αναζητούν υποψηφίους για περισσότερες από 1.200 θέσεις εργασίας σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης.

Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ-ΚΕΚ)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΨΥΚΤΙΚΟΣ

2

ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ

3

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

4

VALIS HOTEL

  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΣΕΡΒΙΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

5

IN ACTION IKE

  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

6

EΛΠΙΣ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ)

  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  • ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
  • ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ

7

ZEUS INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

  • FRONT OFFICE, RECEPTION
  • FRONT OFFICE, RESERVATION
  • FRONT OFFICE, GROOM
  • FRONT OFFICE, GUEST RELATIONS
  • FRONT OFFICE, MANAGER
  • FRONT OFFICE, DRIVER
  • F&B MAITRE
  • F&B CAPTAIN
  • F&B BAR
  • F&B SERVICE (A', B', C' WAITERS)
  • KITCHEN, COOK
  • KITCHEN, CHEF
  • KITCHEN, STEWARD
  • MAINTENANCE, CHIEF ENGINEER
  • MAINTENANCE, MAINTENANCE
  • MAINTENANCE, GENERAL DUTIES
  • HOUSEKEEPING, MANAGER
  • HOUSEKEEPING, MAIDS & CLEANERS
  • HOUSEKEEPING, VALLET

8

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

9

CQS AE

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8/ΩΡΗ ΚΑΙ 6/ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8/ΩΡΗ ΚΑΙ 6/ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8/ΩΡΗ ΚΑΙ 6/ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

10

LOULIS FOOD INGREDIENTS AE

  • HR MANAGER
  • HR ASSISTANT

11

ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΑΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΙΕΚ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS

12

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ FUCHS
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ)
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

13

LEDA HOTEL

  • ΜΑΓΕΙΡEΣ Α', Β', Γ'
  • BARTENDER/BARISTA
  • CHEF
  • ΒΡΑΔΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (NIGHT AUDITOR)
  • WAITER / WAITRESS Α', B'
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
  • ANIMATEUR - ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
  • F&B MANAGER

14

ΠΗΛΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ (SHM HELLAS ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

15

PHILIAN HOTELS & RESORTS

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β', Γ' ΣΚΙΑΘΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α ΣΚΙΑΘΟΣ
  • GROOM ΣΚΙΑΘΟΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΣΚΙΑΘΟΣ

16

SAIL AEGEAN

  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

17

DORYSSA SEASIDE RESORT

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α'
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
  • RECEPTIONISTS ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

18

DELOITTE ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

19

ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ ΑΕ ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ

  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
  • ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ AUTOCAD
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

20

SKIATHOS PALACE & ALKYON HOTEL

  • OPERATIONS SUPERVISOR
  • OPERATIONS FB - SUPERVISOR
  • SALES & REVENUE MANAGER
  • IT MANAGER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • BARMAN
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α',Β'
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • BARISTA CAFE-BAR ΠΑΡΑΛΙΑΣ/BEACH BAR
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ BAR ΠΑΡΑΛΙΑΣ/BEACH BAR
  • ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
  • LIFEGUARD/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • POOL BOY/SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ

21

BIOMAR (BioMar Hellenic ΑΒΕΕΙ)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

22

ΚΕΝΤΑ BEACH HOTEL (ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ)

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΑRMAN
  • ΣΕΡΒΙΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'

23

DOMOTEL XENIA VOLOS

  • RECEPTIONIST
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

24

ΕΥΡΗΚΑ ΑΕ

  • HR SUPPORT
  • SALES ADMINISTRATION
  • R & D SUPPORT

25

RE/MAX ΔΟΜΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • MARKETING
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

26

MAGNES HOTEL

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΣΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΣΕΡΒΙΣ

27

ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

28

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΣΕΡΒΙΣ
  • RECEPTION
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΜΠΟΥΦΕ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ/ΡΕΣΕΨΙΟΝ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'
  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΟΥΦΕΣ ΠΡΩΙΝΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • GENERAL MANAGER
  • ROOM DIVISION MANAGER

29

ΑΝΑΣΣΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ)

  • ΜΑΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Π.Ε.,Τ.Ε., Δ.Ε.
  • ΣΕΦ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε.

30

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΕΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΘΕΣΕΙΣ RECEPTION
  • BOHΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

31

ΟΕΒΕΜ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟBIOTEΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΛΑΤΖΙΕΡΑ
  • ΨΗΤΟΤΥΛΙΧΤΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

32

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • MARKETING
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ CNC
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  • WEB DEVELOPERS
  • WEB MRKETING SPECIALISTS
  • BACK OFFICE

33

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΕ

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

34

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΕΒΟΛ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ

35

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΒΟΛΟ)
  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

36

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

37

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (8/6 ΩΡΟ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΓΕΡΜΑΝΟΣ

38

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ)

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

39

ABC ΙΚΕ (Advanced Building Contractors IKE)

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ παρέχει τη δυνατότητα σε ανέργους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε όσους είναι εργαζόμενοι, αλλά ψάχνουν μία καλύτερη δουλειά, να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προσερχόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να έχουν το βιογραφικό τους σε πολλά αντίτυπα.

Παράλληλα, θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και να ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και τα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για όλες τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Επίσης, όσοι προσέλθουν θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και να παρακολουθήσουν δράσεις τις οποίες διοργανώνουν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/memme.

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