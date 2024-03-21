27η «Ημέρα Καριέρας»: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν σήμερα 2.500 θέσεις εργασίας

Α/Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ-ΚΕΚ)
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ - ΨΥΚΤΙΚΟΣ
2
ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
3
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
4
VALIS HOTEL
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΣΕΡΒΙΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
5
IN ACTION IKE
6
EΛΠΙΣ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
- ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ
7
ZEUS INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS
- FRONT OFFICE, RECEPTION
- FRONT OFFICE, RESERVATION
- FRONT OFFICE, GROOM
- FRONT OFFICE, GUEST RELATIONS
- FRONT OFFICE, MANAGER
- FRONT OFFICE, DRIVER
- F&B MAITRE
- F&B CAPTAIN
- F&B BAR
- F&B SERVICE (A', B', C' WAITERS)
- KITCHEN, COOK
- KITCHEN, CHEF
- KITCHEN, STEWARD
- MAINTENANCE, CHIEF ENGINEER
- MAINTENANCE, MAINTENANCE
- MAINTENANCE, GENERAL DUTIES
- HOUSEKEEPING, MANAGER
- HOUSEKEEPING, MAIDS & CLEANERS
- HOUSEKEEPING, VALLET
8
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
9
CQS AE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8/ΩΡΗ ΚΑΙ 6/ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8/ΩΡΗ ΚΑΙ 6/ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8/ΩΡΗ ΚΑΙ 6/ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
10
LOULIS FOOD INGREDIENTS AE
11
ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΙΕΚ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS
12
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ FUCHS
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ)
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
13
LEDA HOTEL
- ΜΑΓΕΙΡEΣ Α', Β', Γ'
- BARTENDER/BARISTA
- CHEF
- ΒΡΑΔΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (NIGHT AUDITOR)
- WAITER / WAITRESS Α', B'
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
- ANIMATEUR - ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
- F&B MANAGER
14
ΠΗΛΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ (SHM HELLAS ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
15
PHILIAN HOTELS & RESORTS
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β', Γ' ΣΚΙΑΘΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α ΣΚΙΑΘΟΣ
- GROOM ΣΚΙΑΘΟΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΣΚΙΑΘΟΣ
16
SAIL AEGEAN
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
17
DORYSSA SEASIDE RESORT
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α'
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
- RECEPTIONISTS ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
18
DELOITTE ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
19
ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ ΑΕ ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ AUTOCAD
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
20
SKIATHOS PALACE & ALKYON HOTEL
- OPERATIONS SUPERVISOR
- OPERATIONS FB - SUPERVISOR
- SALES & REVENUE MANAGER
- IT MANAGER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- BARMAN
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α',Β'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- BARISTA CAFE-BAR ΠΑΡΑΛΙΑΣ/BEACH BAR
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α BAR ΠΑΡΑΛΙΑΣ/BEACH BAR
- ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
- LIFEGUARD/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- POOL BOY/SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
21
BIOMAR (BioMar Hellenic ΑΒΕΕΙ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
22
ΚΕΝΤΑ BEACH HOTEL (ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΑRMAN
- ΣΕΡΒΙΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
23
DOMOTEL XENIA VOLOS
24
ΕΥΡΗΚΑ ΑΕ
- HR SUPPORT
- SALES ADMINISTRATION
- R & D SUPPORT
25
RE/MAX ΔΟΜΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- MARKETING
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
26
MAGNES HOTEL
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΣΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΣΕΡΒΙΣ
27
ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
28
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ
- ΚΟΥΖΙΝΑ
- ΣΕΡΒΙΣ
- RECEPTION
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΜΠΟΥΦΕ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ/ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΟΥΦΕΣ ΠΡΩΙΝΩΝ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- GENERAL MANAGER
- ROOM DIVISION MANAGER
29
ΑΝΑΣΣΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ)
- ΜΑΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Π.Ε.,Τ.Ε., Δ.Ε.
- ΣΕΦ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε.
30
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΕΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΘΕΣΕΙΣ RECEPTION
- BOHΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
31
ΟΕΒΕΜ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟBIOTEΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΛΑΤΖΙΕΡΑ
- ΨΗΤΟΤΥΛΙΧΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
32
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- MARKETING
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ CNC
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- WEB DEVELOPERS
- WEB MRKETING SPECIALISTS
- BACK OFFICE
33
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΕ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΕΒΟΛ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
35
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΛΑΡΙΣΑ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΒΟΛΟ)
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΟΔΗΓΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
- ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
36
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
37
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (8/6 ΩΡΟ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΓΕΡΜΑΝΟΣ
38
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
39
ABC ΙΚΕ (Advanced Building Contractors IKE)
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ