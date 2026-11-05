Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

Snapshot Η επιλογή των υποψηφίων έγινε από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν έδρες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μέρος της σταδιακής διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας για το 2027. Snapshot powered by AI

Έντεκα νέα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Η επιλογή των υποψηφίων έγινε με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ τα ονόματα συνοδεύονται από τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν είναι:

Ζώης Σταυρόπουλος – Αργολίδα

Ανδρέας Τσώκος – Αχαΐα

Βασίλης Φεύγας – Αιτωλοακαρνανία

Φαίδρα Τσαλαχούρη – Α΄ Αθηνών

Απόστολος Ανθόπουλος – Β΄ Θεσσαλονίκης

Άγγελος Χωριανόπουλος – Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κατερίνα Ζιούτα – Β΄ Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Καλαντζής – Καβάλα

Ευσταθία Γιαννιά – Αχαΐα

Γιώτα Τριγώνη – Β΄ Πειραιώς

Χριστίνα Φούντζουλα – Αιτωλοακαρνανία

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