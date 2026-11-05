Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως

Μια ασυνήθιστη διαμάχη μεταξύ γειτόνων έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, με έναν άνδρα να διεκδικεί ετήσια αποζημίωση 3.540 ευρώ από τον ιδιοκτήτη γειτονικού οικοπέδου λόγω των φύλλων και των βελανιδιών που πέφτουν στην αυλή του από τις μεγάλες βελανιδιές της διπλανής ιδιοκτησίας.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι κάθε χρόνο αναγκάζεται να συγκεντρώνει περίπου 250 καρότσια με φύλλα, καθώς τα δέντρα βρίσκονται, όπως ισχυρίζεται, σε μικρότερη από την προβλεπόμενη απόσταση από το όριο της ιδιοκτησίας του.

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