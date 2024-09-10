32η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 3.500 θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡΟ
2
AGRINO
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
3
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ)
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
4
Metlen Εnergy & Metals
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CONTROL ROOM
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
5
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6
CQS AE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Ή 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ NOVA - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Ή 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - F2F
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
7
ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
8
VODAFONE
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ)
9
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
- CORPORATE COMMUNICATION INTERN
- FINANCIAL ASSISTANT
- PAYROLL SUPERVISOR
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- IT BUSINESS ANALYST
- ASSISTANT BUSINESS PROCESS MANAGER
10
BRINK'S
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΟΔΗΓΟΙ / ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- ΡΟΔΟΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
- ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ
- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
- ΜΥΚΟΝΟΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
- ΚΩΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
- ΚΕΡΚΥΡΑ
11
DUST AND CREAM
- NETWORK & COMMERCIAL
- ASSISTANT BUSINESS ANALYST
- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – BUYER
- ΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - MUA – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - MUA – ΑΘΗΝΑ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - MUA – ΚΥΠΡΟΣ
12
SOFTCARE PAPER MILL Α.Ε.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΘ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)
13
FRIGO STAHL
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β’ ΤΑΞΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
14
KARAG
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI
- ΟΔΗΓΟI ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - BACK OFFICE
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΞΑΝΘΗ
- SKILLED OPERATORS (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ)
- PRODUCTION SHIFT SPV
- PROCESS ENGINEER
- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- EHS SPV
- EHS ENGINEER
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- MAINTENANCE SPV (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ)
- OPERATORS (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ)
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- EHS SUPERVISOR
- ΚΙΛΚΙΣ
- SENIOR FINANCIAL CONTROLLER
- PRODUCTION ENGINEER
- HSE ENGINEER
- INDIRECT BUYER
- MAINTENANCE PLANNER
- QC INSPECTOR
16
KLEEMANN
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
17
INTER CARS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- PICKERS
- ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)
18
NOVA PACKAGING
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
19
ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- Β2Β - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
- INTERIOR DESIGNER ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
20
JUMBO AEE
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
21
LIDL ΕΛΛΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
- AREA MANAGER
22
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23
TRADE STATUS / DPAM
- SALES REPRESENTATIVES (FULL TIME/PART TIME)
24
INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (FULL TIME/PART TIME)
25
HOUSE MARKET / IKEA
- SALES REPRESENTATIVES – PART TIME
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PART TIME
- ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – PART TIME
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ - FULL TIME
- BARISTA & BISTRO CO WORKER - FULL TIME
26
ΣΕΒΕ
- ΒΟΛΙΩΤΗΣ FAMILY AE
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
- Λ. ΓΡΑΝΤΑΣ ΑΒΕΕ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- SKG THESSALONIKI CARGO
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΠΩΛΗΤΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- OPERATION Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- GRISTIREN LIMITED
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- SOFTWEB ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑE
- WORDPRESS/WOOCOMMERCE DEVELOPER
- BACK-END DEVELOPER NODE.JS
- MOBILE DEVELOPER ANDROID
- MOBILE DEVELOPER IOS
- FRONT-END DEVELOPER
- MAGENTO DEVELOPER
- PELOPAC ΑΒΕΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο72)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο50)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΡΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.
- ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ)
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ACCORDIA AE
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ/ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
- EURIMAC SA
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ/ΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MARKETING
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- AXINAR BOILERS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC (LASER ΚΑΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑ)
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- Λ. ΓΡΑΝΤΑΣ ΑΒΕΕ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ
- ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ Α.Ε.
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ/ ΜΗΧΑΝΕΣ CNC
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
- ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε
- XΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΤΥΧΕΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΤΥΧΕΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ)
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε (ΤΥΧΕΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ)
- AGRIFREDA ABEE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΖΑΧ/ΚΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ Ή Δ΄ Ή Ε΄
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- OLYMPIA ELECTRONICS AE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΚΩΣΤΑΡΟΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
- ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΑΛΙΚΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΥ
- ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ILT LOGISTICS SA
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΟΙΗΣΗΣ ΑΕ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο110)
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
- ATLANTIS ENGINEERING SA
- ENTERSOFT AE
- ERP CONSULTANT
- TECHNICAL SUPPORT CONSULTANT
- ACCOUNTING SUPPORT CONSULTANT
- ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
- ΖΥΜΩΤΕΣ
- ΦΟΡΤΩΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
27
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. – THE MET HOTEL
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ/ΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΣΣΕΣ
- RECEPTIONIST AGENT
- GROOM
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
28
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - ΚΙΝΣΕΝ
- ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- CUSTOMER SUPPORT EMPLOYEE
- KINSEN
- RENTAL AGENTS
- ΟΔΗΓΟΙ RENT A CAR
- ΠΩΛΗΤΗΣ LEASING
29
MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
30
ΚΡΙ ΚΡΙ
- PROJECT MANAGER FOR DAIRY PLANT
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
- HR SPECIALIST/TALENT RECRUITMENT
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- BUYER
- ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ
- ΠΩΛΗΤΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
32
ISOMAT
- ΒΟΗΘOΣ ΧΗΜΕΙΟΥ R&D
- BUSINESS PLANNING & CONTROLLING ANALYST
- ΜΗΧΑΝΟΛOΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜHΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
33
AEGEO SPAS
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER ASSISTANT
- SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
34
Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
- PROJECT ENGINEER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ή ΓΑΛΛΙΚΑ
35
MEL PAPER
- ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
36
Milkplan Α.Ε.
- HR RECRUITER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ AFTER SALES
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
37
SPACE HELLAS
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΤ FIELD SUPPORT
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- MOBILE / IOT ENGINEER
38
UNIPAK
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
- ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
39
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ
- ΕΡΓΑΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΖΥΜΩΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
40
HYATT REGENCY THESSALONIKI
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
- ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- CONCIERGE
- GUEST RELATIONS
41
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ | Alumil S.A.
- IT DATABASE ADMINISTRATOR
- SALES OPERATIONS MANAGER
- CUSTOMER CONSULTANT/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- SOFTWARE ENGINEER / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΤΕΣ
- PUSH PLANNER
- NETWORK ADMINISTRATOR (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- SYSTEM ADMINISTRATOR (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
42
ΚΑΥΚΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΤΕΧΝΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
- PROJECT ENGINEER
- LIGHTING DESIGNER
- LIGHTING ACCOUNT MANAGER
43
ΒΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΡΚ
- PICKER - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
44
ΑΒ Βασιλόπουλος
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- PICKERS
45
THRAKON YTONG
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
46
ΜΕΒΓΑΛ
- TEXNIΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
- OPERATION MANAGER
- GRAPHIC DESIGNER
- BRAND MARKETING MANAGER
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ PICKING
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
47
JYSK AE
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΟ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΟ)
- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
48
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ / ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΣΩ ΑΘΗΝΩΝ
49
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- MARKETING – PRODUCT MANAGER
50
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
51
PALAPLAST A.E.
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ – ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ
52
TETRALUX
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING
53
KLEFER
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- HR GENERALIST – TIME ATTENDANCE ADMINISTRATOR
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΣΤΡΑΝΤΖΑΔΟΡΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΠΡΕΣΣΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ
54
AGROTECH S.A (JOHN DEERE) (ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ – ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- SERVICE ADMINISTRATOR
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- MARKETING (INTERN)
- ACCOUNTING – HR (INTERN)
- WAREHOUSE LOGISTICS (INTERN)
- IT – INFORMATION TECHNOLOGY (INTERN)
55
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΔΙΑΣΩΣΤΡΙΑ/ΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
- ΓΕΩΛΟΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
- ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ/ΗΣ
- HR GENERALIST
- HR ADMINISTRATOR
- ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
56
Electra Metropolis Athens
Electra Palace Athens
Electra Palace Thessaloniki
- Electra Metropolis Athens
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- Electra Palace Athens
- Electra Palace Thessaloniki
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ/ΒΑΛΕΣ
- ΣΕΡΒΙΣ
57
CHB
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / ΚΛΑΡΚ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΑΝΑΛΥΤΡΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛOΓOI ΜΗΧΑΝΙΚOI
- ΘΕΡΜΑΣΤHΣ/ΒΟΗΘOΣ ΘΕΡΜΑΣTH
58
ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
59
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΣ
60
PFIZER
- SOFTWARE ENGINEERS
- SOLUTION ENGINEERS
- WEB DEVELOPMENT
- TESTERS
- DATA SCIENTISTS
- MACHINE LEARNING ENGINEERS
- NETWORK AUTOMATION ENGINEER
- CYBERSECURITY DEVELOPER / ENGINEER
- ACCOUNTANTS
- FINANCIAL ANALYSTS (ITALIAN / SPANISH / FRENCH / GERMAN SPEAKERS)
- PAYROLL ADMINISTRATORS
- HUMAN RESOURCES PROFESSIONALS (GERMAN / DUTCH SPEAKERS)
- BUSINESS, OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS
61
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- GUEST RELATIONS
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- BARTENDER
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ Β’ Γ΄
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
62
Το Χαμόγελο του Παιδιού
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
63
THEMA S.A.
- CONTROL ROOM ΟPERATOR (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
- STEWARDS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΓΡΑΜΜΗΣ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & SCADA, ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ)
- ΤΜΗΜΑ HEALTH, SAFETY, QUALITY & ENVIRONMENT
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (RAILWAY SAFETY ANALYST)
64
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
65
Messaritis Ανανεώσιμες ΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- BΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
66
HB BODY
- AREA SALES MANAGER (SERBIAN-CROATIAN SPEAKER)
- AREA SALES MANAGER (ARABIAN SPEAKER)
- DIGITAL MARKETING MANAGER
- SOFTWARE DEVELOPER
- ΙΤ SUPPORT
- HUMAN RESOURCES GENERALIST
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΚΟΛΟΡΙΣΤΑΣ
- ΒΑΦΕΑΣ
- ΖΥΓΙΣΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ
67
EVIOSYS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
68
EUROLAMP
- ΥΠAΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
69
AIRBLOCK
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- BACK OFFICE ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
70
FARCOM
- ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕIΟΥ
- ΠΩΛΗΤEΣ/ΤΡΙΕΣ-MERCHANDISERS
- ΧΗΜΙΚΟI-FORMULATORS
- ΕΡΓAΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
71
Nissan | Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
72
PELOPAC
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
73
AGROΗELLAS AE
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΑΓΡΙΝΙΟ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ / ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
- DIGITAL MARKETING ASSISTANT
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΕΡΓΑΤΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
- PRODUCTION OPERATION MANAGER
- LOGISTICS ADMINISTRATOR
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
74
ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- LOGISTICS
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
75
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
76
ZeniΘ Gas&Light
- ENERGY SCHEDULER & QUANTITATIVE ANALYST
- APPLICATION SPECIALIST FOR MS D365 CRM
- ICT JUNIOR PROJECT MANAGER
- INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
- PROCUREMENT SPECIALIST
- HR INTERN
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
77
ARI A.E.
- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
- DATA ANALYST - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
78
ΕΛΒΟ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
79
Deloitte
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
80
ACCESS FASHION
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (B2C & B2B) ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- YΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- FASHION DESIGNER
- FASHION STYLIST
- ΕΜΠΕΙΡΟΣ/Η ΓΑΖΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & Α΄ ΥΛΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ)
81
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
82
ERGO Hellas
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CYBER SECURITY
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- SALES MANAGEMENT
- UNDERWRITING
83
POLIZOIDIS
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ - ΗΛΕΚΤ/ΓΟΙ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ)
84
FLEXOPLATES (FLEXOPLATES PAPADOPOULOS A.E.)
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ MARKETING
- ΑΠΟΦΟΙΤOI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ
85
ELECTROVAM AE
- ΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΧΗΜΙΚΟΥΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
86
MAKIOS LOGISTICS A.E.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS)
87
ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
88
ΙΝΟΧ3Μ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
89
ALSTOM TRANSPORT S.A.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- Δ/ΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.
90
HELLAS SIGNS (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Ε.)
- ΣΙΔΕΡΑΣ - ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
- ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
91
EDIL HELLAS
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ)
- ΑΝΕΙΔΕΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
92
OTS
- SUPPORT AGENT / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ / ACCOUNTANT
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ-Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ / BUSINESS PROCESS MANAGER
- SOFTWARE DEVELOPER / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΑ
- CUSTOMER SERVICES CONSULTANT / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
93
ΜΑΛΛΙΟΥΡΗΣ GROUP
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ B2B
94
ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ | ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
95
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΤ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
96
MONOSETO
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ Η Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΚΛΑΡΚ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
97
GLM HELLAS AE
- TECHNICAL CONSULTANT
- CUSTOMER CONSULTANT
- LOGISTICS TRAINEE
98
IONIKI (ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ)
- ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ/ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΜΙΣΕΩΝ ΖΥΜΗΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
99
ΠΡΟΒΥΛ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/PICKER
100
PRISMA ELECTRONICS
(ALEXANDROUPOLIS HQ – FACTORY – ATHENS)
- SALES/ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
- JUNIOR PROJECT MANAGER
- IT ENGINEER
- ELECTRICAL - ELECTRONICS ENGINEER
- HARDWARE DESIGN ENGINEER
- EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
- SOFTWARE DEVELOPER
- AI SOFTWARE ENGINEER
- TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
- TEST AUTOMATION ENGINEER
- OPERATOR FOR CABLES
- IOT PRESALES ENGINEER
- MARINE DATA ANALYST
- ENVIRONMENTAL ANALYST
- MECHANICAL DESIGN ENGINEER
- SPACE ENGINEER
101
MOTOWAY
- MARKETING
- ΠΩΛHΣΕΙΣ
- ΙΤ (ΜΗΧΑΝΟΓΡAΦΗΣΗ)
- WEB DEVELOPER
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
102
NIKI INOX
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ/ ΜΗΧΑΝΕΣ CNC
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
103
DOPPLER (DOPPLER AE)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΙΤ
104
VENMAN (VENMAN GROUP ABEE)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
105
ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ Α.Ε. (EXPOSYSTEM)
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- PROJECT MANAGER
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
- ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
106
BOULIAS
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΟΔΗΓΟΣ 5ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
107
DIALECTICA, ENS SOLUTIONS
- ASSOCIATE PROGRAM - CLIENT SERVICE (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- PRIVATE EQUITY ASSOCIATE - CLIENT SERVICE (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- SURVEY ASSOCIATE (ΑΘΗΝΑ)
- (SENIOR) BUSINESS ASSOCIATE - CONTENT PLATFORM (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- NEW PRODUCT MANAGER / SENIOR MANAGER (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
108
INTELLIGENT ENTERTAINMET (THE MINDTRAP)
- ΜΑΡΑΓΚΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΒΑΦΕΙΣ
- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΩΝ
- SOFTWARE ENGINEERS
- C/C++ EMBEDDED SYSTEMS, AUTOMATIONS
- FULL STACK DEVELOPER, PREFERRABLY USING SPRING FRAMEWORK FOR BACKEND AND REACT FOR FRONTEND
- PYTHON DEVELOPER, SCRIPTING, AUTOMATIONS
- ELECTRONIC ENGINEERS
- ΒΟΗΘOI ΛΟΓΙΣTΩN
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝEΣ
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
109
DRYFO - ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
- SALES REPRESENTATIVE / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
- QUALITY CONTROL ASSISTANT / BΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- BACK OFFICE ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ BACK OFFICE
- E-COMMERCE SPECIALIST
- PRODUCTION MACHINE OPERATOR / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- FORKLIFT OPERATOR / PICKER - PACKER / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- PRODUCTION WORKERS / ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
110
Όμιλος Σαμαράς και Συνεργάτες
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
111
ARCON HELLAS
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΩΠΗΣ LASER
112
ΣΙΑΦΑΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
113
ASPIS HELLAS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ
- ΓΑΖΩΤΡΙΑ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E-SHOP
114
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΡΓΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
115
Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | G.SAMARAS S.A.
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC
- ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
116
“ΑΝΤΙΣΕΛ” ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
- ΠΩΛΗΤΕΣ – LOGISTICS
- PRODUCT MANAGER – BIOTECHNOLOGY
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ANALYTICAL
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - BIOTECHNOLOGY
- SALES REPRESENTATIVE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- IMPORT - EXPORT OFFICER
- ΠΩΛΗΤΕΣ – LOGISTICS