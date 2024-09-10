32η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 3.500 θέσεις εργασίας

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: 150 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.500 θέσεις εργασίας σήμερα στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Newsbomb

32η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 3.500 θέσεις εργασίας
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

Και σήμερα, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 32η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων, που προσφέρουν περισσότερες από 3.500 θέσεις εργασίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα και την Τρίτη, 9-10 Σεπτεμβρίου 2024, στο ξενοδοχείο The Met (26ης Οκτωβρίου 48), από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων, που προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την 32η αντίστοιχη εκδήλωση της ΔΥΠΑ, η οποία διοργανώνεται για έκτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους περισσότερους πολίτες αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ σε ειδικό χώρο (info corner).

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συμβουλευτικής από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ σε θεματικές που αφορούν στη δημιουργία βιογραφικού, στη σωστή προετοιμασία για συνέντευξη, στα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα και στη συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας.

Η συμμετοχή στις δράσεις και στα εργαστήρια είναι ελεύθερη, κατόπιν επιτόπιας εγγραφής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακολουθεί, η λίστα με τις επιχειρήσεις και προσφερόμενες θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡΟ

2

AGRINO

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

3

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ)
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

4

Metlen Εnergy & Metals

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CONTROL ROOM
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

5

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε)

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6

CQS AE

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Ή 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ NOVA - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Ή 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - F2F
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

7

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

8

VODAFONE

  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ)

9

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

  • CORPORATE COMMUNICATION INTERN
  • FINANCIAL ASSISTANT
  • PAYROLL SUPERVISOR
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ
  • IT BUSINESS ANALYST
  • ASSISTANT BUSINESS PROCESS MANAGER

10

BRINK'S

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    • ΟΔΗΓΟΙ / ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
  • ΡΟΔΟΣ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
    • ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
    • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ
  • ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
  • ΜΥΚΟΝΟΣ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
  • ΚΩΣ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
  • ΚΕΡΚΥΡΑ
    • ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

11

DUST AND CREAM

  • NETWORK & COMMERCIAL
  • ASSISTANT BUSINESS ANALYST
  • ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – BUYER
  • ΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - MUA – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - MUA – ΑΘΗΝΑ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - MUA – ΚΥΠΡΟΣ

12

SOFTCARE PAPER MILL Α.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΘ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)

13

FRIGO STAHL

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β’ ΤΑΞΗΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ

14

KARAG

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI
  • ΟΔΗΓΟI ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - BACK OFFICE
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

15

SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • ΞΑΝΘΗ
    • SKILLED OPERATORS (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ)
    • PRODUCTION SHIFT SPV
    • PROCESS ENGINEER
    • ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
    • EHS SPV
    • EHS ENGINEER
    • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
    • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
    • MAINTENANCE SPV (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ)
    • OPERATORS (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ)
    • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
    • EHS SUPERVISOR
  • ΚΙΛΚΙΣ
    • SENIOR FINANCIAL CONTROLLER
    • PRODUCTION ENGINEER
    • HSE ENGINEER
    • INDIRECT BUYER
    • MAINTENANCE PLANNER
    • QC INSPECTOR

16

KLEEMANN

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

17

INTER CARS

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • PICKERS
  • ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)

18

NOVA PACKAGING

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

19

ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • Β2Β - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
  • INTERIOR DESIGNER ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

20

JUMBO AEE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

21

LIDL ΕΛΛΑΣ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
  • AREA MANAGER

22

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23

TRADE STATUS / DPAM

  • SALES REPRESENTATIVES (FULL TIME/PART TIME)

24

INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (FULL TIME/PART TIME)

25

HOUSE MARKET / IKEA

  • SALES REPRESENTATIVES – PART TIME
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PART TIME
  • ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – PART TIME
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ - FULL TIME
  • BARISTA & BISTRO CO WORKER - FULL TIME

26

ΣΕΒΕ

  • ΒΟΛΙΩΤΗΣ FAMILY AE
    • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
    • ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
    • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
    • ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
  • Λ. ΓΡΑΝΤΑΣ ΑΒΕΕ
    • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  • SKG THESSALONIKI CARGO
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
    • ΠΩΛΗΤΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    • OPERATION Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • GRISTIREN LIMITED
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
    • SOFTWEB ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑE
    • WORDPRESS/WOOCOMMERCE DEVELOPER
    • BACK-END DEVELOPER NODE.JS
    • MOBILE DEVELOPER ANDROID
    • MOBILE DEVELOPER IOS
    • FRONT-END DEVELOPER
    • MAGENTO DEVELOPER
  • PELOPAC ΑΒΕΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο72)
    • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο50)
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
    • ΗΛΕΚΡΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.
    • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
  • ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    • ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ)
    • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ACCORDIA AE
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
    • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ/ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
  • EURIMAC SA
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
    • ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ/ΓΗΣ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MARKETING
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • AXINAR BOILERS
    • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC (LASER ΚΑΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑ)
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • Λ. ΓΡΑΝΤΑΣ ΑΒΕΕ
    • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  • ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ
    • ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ Α.Ε.
    • ΨΥΚΤΙΚΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
    • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ/ ΜΗΧΑΝΕΣ CNC
    • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
    • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
  • ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε
    • XΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΤΥΧΕΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ)
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΤΥΧΕΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ)
    • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε (ΤΥΧΕΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ)
  • AGRIFREDA ABEE
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
    • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
    • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΖΑΧ/ΚΗΣ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ Ή Δ΄ Ή Ε΄
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • OLYMPIA ELECTRONICS AE
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΚΩΣΤΑΡΟΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
    • ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΑΛΙΚΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΥ
    • ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΗΣ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ILT LOGISTICS SA
    • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
    • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
    • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΟΙΗΣΗΣ ΑΕ
    • ΓΕΩΠΟΝΟΙ
    • ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο110)
    • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
    • ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
    • ΓΕΩΠΟΝΟΙ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
  • ATLANTIS ENGINEERING SA
    • SOFTWARE DEVELOPER
  • ENTERSOFT AE
    • ERP CONSULTANT
    • TECHNICAL SUPPORT CONSULTANT
    • ACCOUNTING SUPPORT CONSULTANT
  • ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ
    • ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
    • ΖΥΜΩΤΕΣ
    • ΦΟΡΤΩΤΕΣ
    • ΟΔΗΓΟΙ
    • ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

27

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. – THE MET HOTEL

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ/ΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΣΣΕΣ
  • RECEPTIONIST AGENT
  • GROOM
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

28

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - ΚΙΝΣΕΝ

  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
    • CUSTOMER SUPPORT EMPLOYEE
  • KINSEN
    • RENTAL AGENTS
    • ΟΔΗΓΟΙ RENT A CAR
    • ΠΩΛΗΤΗΣ LEASING

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MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

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ΚΡΙ ΚΡΙ

  • PROJECT MANAGER FOR DAIRY PLANT
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
  • HR SPECIALIST/TALENT RECRUITMENT
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • BUYER
  • ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

31

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

32

ISOMAT

  • ΒΟΗΘOΣ ΧΗΜΕΙΟΥ R&D
  • BUSINESS PLANNING & CONTROLLING ANALYST
  • ΜΗΧΑΝΟΛOΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜHΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

33

AEGEO SPAS

  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER ASSISTANT
  • SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER

34

Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  • PROJECT ENGINEER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ή ΓΑΛΛΙΚΑ

35

MEL PAPER

  • ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

36

Milkplan Α.Ε.

  • HR RECRUITER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ AFTER SALES
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

37

SPACE HELLAS

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΤ FIELD SUPPORT
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • MOBILE / IOT ENGINEER

38

UNIPAK

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
  • ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)

39

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΖΥΜΩΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

40

HYATT REGENCY THESSALONIKI

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
  • ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • CONCIERGE
  • GUEST RELATIONS

41

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ | Alumil S.A.

  • IT DATABASE ADMINISTRATOR
  • SALES OPERATIONS MANAGER
  • CUSTOMER CONSULTANT/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • SOFTWARE ENGINEER / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΤΕΣ
  • PUSH PLANNER
  • NETWORK ADMINISTRATOR (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • SYSTEM ADMINISTRATOR (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

42

ΚΑΥΚΑΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
  • PROJECT ENGINEER
  • LIGHTING DESIGNER
  • LIGHTING ACCOUNT MANAGER

43

ΒΙΚΟΣ

  • ΒΟΗΘΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΡΚ
  • PICKER - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

44

ΑΒ Βασιλόπουλος

  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • PICKERS

45

THRAKON YTONG

  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

46

ΜΕΒΓΑΛ

  • TEXNIΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
  • OPERATION MANAGER
  • GRAPHIC DESIGNER
  • BRAND MARKETING MANAGER
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ PICKING
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

47

JYSK AE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΟ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΟ)
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

48

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ / ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  • ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΣΩ ΑΘΗΝΩΝ

49

ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • MARKETING – PRODUCT MANAGER

50

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

51

PALAPLAST A.E.

  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ – ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ

52

TETRALUX

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING

53

KLEFER

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • HR GENERALIST – TIME ATTENDANCE ADMINISTRATOR
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΣΤΡΑΝΤΖΑΔΟΡΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΠΡΕΣΣΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ

54

AGROTECH S.A (JOHN DEERE) (ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε)

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ – ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
  • SERVICE ADMINISTRATOR
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • MARKETING (INTERN)
  • ACCOUNTING – HR (INTERN)
  • WAREHOUSE LOGISTICS (INTERN)
  • IT – INFORMATION TECHNOLOGY (INTERN)

55

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΔΙΑΣΩΣΤΡΙΑ/ΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΓΕΩΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
  • ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ/ΗΣ
  • HR GENERALIST
  • HR ADMINISTRATOR
  • ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

56

Electra Metropolis Athens
Electra Palace Athens
Electra Palace Thessaloniki

  • Electra Metropolis Athens
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α
    • ΛΑΝΤΖΑ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • Electra Palace Athens
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΣΕΡΒΙΣ
  • Electra Palace Thessaloniki
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ/ΒΑΛΕΣ
    • ΣΕΡΒΙΣ

57

CHB

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / ΚΛΑΡΚ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΑΝΑΛΥΤΡΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΟΛOΓOI ΜΗΧΑΝΙΚOI
  • ΘΕΡΜΑΣΤHΣ/ΒΟΗΘOΣ ΘΕΡΜΑΣTH

58

ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

59

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΣ

60

PFIZER

  • SOFTWARE ENGINEERS
  • SOLUTION ENGINEERS
  • WEB DEVELOPMENT
  • TESTERS
  • DATA SCIENTISTS
  • MACHINE LEARNING ENGINEERS
  • NETWORK AUTOMATION ENGINEER
  • CYBERSECURITY DEVELOPER / ENGINEER
  • ACCOUNTANTS
  • FINANCIAL ANALYSTS (ITALIAN / SPANISH / FRENCH / GERMAN SPEAKERS)
  • PAYROLL ADMINISTRATORS
  • HUMAN RESOURCES PROFESSIONALS (GERMAN / DUTCH SPEAKERS)
  • BUSINESS, OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS

61

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • GUEST RELATIONS
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • BARTENDER
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ Β’ Γ΄
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

62

Το Χαμόγελο του Παιδιού

  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

63

THEMA S.A.

  • CONTROL ROOM ΟPERATOR (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
  • STEWARDS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΓΡΑΜΜΗΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & SCADA, ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ)
  • ΤΜΗΜΑ HEALTH, SAFETY, QUALITY & ENVIRONMENT
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (RAILWAY SAFETY ANALYST)

64

REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ

65

Messaritis Ανανεώσιμες ΑΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • BΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

66

HB BODY

  • AREA SALES MANAGER (SERBIAN-CROATIAN SPEAKER)
  • AREA SALES MANAGER (ARABIAN SPEAKER)
  • DIGITAL MARKETING MANAGER
  • SOFTWARE DEVELOPER
  • ΙΤ SUPPORT
  • HUMAN RESOURCES GENERALIST
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΚΟΛΟΡΙΣΤΑΣ
  • ΒΑΦΕΑΣ
  • ΖΥΓΙΣΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ

67

EVIOSYS

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

68

EUROLAMP

  • ΥΠAΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

69

AIRBLOCK

  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • BACK OFFICE ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

70

FARCOM

  • ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕIΟΥ
  • ΠΩΛΗΤEΣ/ΤΡΙΕΣ-MERCHANDISERS
  • ΧΗΜΙΚΟI-FORMULATORS
  • ΕΡΓAΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

71

Nissan | Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

72

PELOPAC

  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

73

AGROΗELLAS AE

  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΑΓΡΙΝΙΟ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ / ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
  • DIGITAL MARKETING ASSISTANT
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
  • PRODUCTION OPERATION MANAGER
  • LOGISTICS ADMINISTRATOR
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

74

ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  • LOGISTICS
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

75

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

76

ZeniΘ Gas&Light

  • ENERGY SCHEDULER & QUANTITATIVE ANALYST
  • APPLICATION SPECIALIST FOR MS D365 CRM
  • ICT JUNIOR PROJECT MANAGER
  • INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • PROCUREMENT SPECIALIST
  • HR INTERN
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

77

ARI A.E.

  • ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  • DATA ANALYST - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ

78

ΕΛΒΟ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ

79

Deloitte

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

80

ACCESS FASHION

  • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (B2C & B2B) ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • YΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • FASHION DESIGNER
  • FASHION STYLIST
  • ΕΜΠΕΙΡΟΣ/Η ΓΑΖΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & Α΄ ΥΛΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ)

81

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

82

ERGO Hellas

  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CYBER SECURITY
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • SALES MANAGEMENT
  • UNDERWRITING

83

POLIZOIDIS

  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ - ΗΛΕΚΤ/ΓΟΙ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ)

84

FLEXOPLATES (FLEXOPLATES PAPADOPOULOS A.E.)

  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ MARKETING
  • ΑΠΟΦΟΙΤOI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ

85

ELECTROVAM AE

  • ΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΥΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

86

MAKIOS LOGISTICS A.E.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS)

87

ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ

88

ΙΝΟΧ3Μ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

89

ALSTOM TRANSPORT S.A.

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • Δ/ΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.

90

HELLAS SIGNS (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Ε.)

  • ΣΙΔΕΡΑΣ - ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
  • ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  • ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

91

EDIL HELLAS

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ)
  • ΑΝΕΙΔΕΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

92

OTS

  • SUPPORT AGENT / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ / ACCOUNTANT
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟ-Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ / BUSINESS PROCESS MANAGER
  • SOFTWARE DEVELOPER / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΑ
  • CUSTOMER SERVICES CONSULTANT / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

93

ΜΑΛΛΙΟΥΡΗΣ GROUP

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ B2B

94

ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ | ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

95

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΤ)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

96

MONOSETO

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ Η Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΚΛΑΡΚ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

97

GLM HELLAS AE

  • TECHNICAL CONSULTANT
  • CUSTOMER CONSULTANT
  • LOGISTICS TRAINEE

98

IONIKI (ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ)

  • ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ/ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΜΙΣΕΩΝ ΖΥΜΗΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

99

ΠΡΟΒΥΛ

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/PICKER

100

PRISMA ELECTRONICS

(ALEXANDROUPOLIS HQ – FACTORY – ATHENS)

  • SALES/ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  • JUNIOR PROJECT MANAGER
  • IT ENGINEER
  • ELECTRICAL - ELECTRONICS ENGINEER
  • HARDWARE DESIGN ENGINEER
  • EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
  • SOFTWARE DEVELOPER
  • AI SOFTWARE ENGINEER
  • TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
  • TEST AUTOMATION ENGINEER
  • OPERATOR FOR CABLES
  • IOT PRESALES ENGINEER
  • MARINE DATA ANALYST
  • ENVIRONMENTAL ANALYST
  • MECHANICAL DESIGN ENGINEER
  • SPACE ENGINEER

101

MOTOWAY

  • MARKETING
  • ΠΩΛHΣΕΙΣ
  • ΙΤ (ΜΗΧΑΝΟΓΡAΦΗΣΗ)
  • WEB DEVELOPER
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

102

NIKI INOX

  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ/ ΜΗΧΑΝΕΣ CNC
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

103

DOPPLER (DOPPLER AE)

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΙΤ

104

VENMAN (VENMAN GROUP ABEE)

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

105

ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ Α.Ε. (EXPOSYSTEM)

  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • PROJECT MANAGER
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

106

BOULIAS

  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΟΔΗΓΟΣ 5ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

107

DIALECTICA, ENS SOLUTIONS

  • ASSOCIATE PROGRAM - CLIENT SERVICE (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • PRIVATE EQUITY ASSOCIATE - CLIENT SERVICE (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • SURVEY ASSOCIATE (ΑΘΗΝΑ)
  • (SENIOR) BUSINESS ASSOCIATE - CONTENT PLATFORM (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • NEW PRODUCT MANAGER / SENIOR MANAGER (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

108

INTELLIGENT ENTERTAINMET (THE MINDTRAP)

  • ΜΑΡΑΓΚΟΙ
  • ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
  • ΒΑΦΕΙΣ
  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΩΝ
  • SOFTWARE ENGINEERS
    • C/C++ EMBEDDED SYSTEMS, AUTOMATIONS
    • FULL STACK DEVELOPER, PREFERRABLY USING SPRING FRAMEWORK FOR BACKEND AND REACT FOR FRONTEND
    • PYTHON DEVELOPER, SCRIPTING, AUTOMATIONS
  • ELECTRONIC ENGINEERS
  • ΒΟΗΘOI ΛΟΓΙΣTΩN
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝEΣ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

109

DRYFO - ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

  • SALES REPRESENTATIVE / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
  • QUALITY CONTROL ASSISTANT / BΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • BACK OFFICE ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ BACK OFFICE
  • E-COMMERCE SPECIALIST
  • PRODUCTION MACHINE OPERATOR / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • FORKLIFT OPERATOR / PICKER - PACKER / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • PRODUCTION WORKERS / ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

110

Όμιλος Σαμαράς και Συνεργάτες

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

111

ARCON HELLAS

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΩΠΗΣ LASER

112

ΣΙΑΦΑΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

113

ASPIS HELLAS

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ
  • ΓΑΖΩΤΡΙΑ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E-SHOP

114

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΡΓΑ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
  • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

115

Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | G.SAMARAS S.A.

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC
  • ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

116

“ΑΝΤΙΣΕΛ” ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ – LOGISTICS
  • PRODUCT MANAGER – BIOTECHNOLOGY
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ANALYTICAL
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - BIOTECHNOLOGY
  • SALES REPRESENTATIVE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • IMPORT - EXPORT OFFICER
  • ΠΩΛΗΤΕΣ – LOGISTICS

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.ο

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «87» και ο Φάμελλος: Οι πιθανότητες συνεργασίες και το «αγκάθι» του Φεβρουαρίου

06:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2024: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «ATENA»: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για τον 48ωρο «εφιάλτη» – Κίνδυνος για πλημμύρες – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Κλείνει η πλατφόρμα Α21 για νέες αιτήσεις - Πότε θα πληρωθεί η 4η δόση στους δικαιούχους

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

32η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 3.500 θέσεις εργασίας

04:52ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους κεραυνούς - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

04:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Τα θέματα της πρώτης Συνεδρίας για το Σεπτέμβριο

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία στο Κορωπί – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του από τα συντρίμμια

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Μοιραία βουτιά για 76χρονη σε πλαζ της Βούλας

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας «ATENA» - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες και πού χρειάζεται προσοχή

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 40 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων - Σχηματίστηκαν κρατήρες βάθους εννέα μέτρων

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Βεβαιώθηκαν 2.980 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα

01:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2024: Ανοικτές οι αιτήσεις για τις 138 μόνιμες θέσεις σε 12 φορείς - Όλες οι πληροφορίες

01:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες μεγάλες πυρκαγιές στις δυτικές πολιτείες

00:52ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ: Υποστηρίζω πλήρως τον Γενικό Γραμματέα στις προσπάθειές του για το Κυπριακό

00:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή στα κέρδη για τη Wall Street

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Βαριά ήττα για την Κύπρο από το Κόσοβο - Νίκες για Γαλλία και Ιταλία

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Σίγησε η φωνή του Darth Vader - Πέθανε ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

23:56LIFESTYLE

Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε» - Το νέο επαγγελματικό βήμα με την Ιλάειρα Ζήση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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13:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χάκερ με 30χρονια εμπειρίας αποκαλύπτει το πιο τρομακτικό πράγμα που βρήκε στο Dark Web

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: «Πέστε όλοι κάτω» φώναξαν οι Ρομά πριν γαζώσουν το κλαμπ

06:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που θυμήθηκαν την προφητεία του Αγίου Παΐσιου για την «επιστροφή της Πόλης»

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τουρκία: Φυλάκισαν οδηγό και ξεναγό ελληνικού ταξιδιωτικού γκρουπ - Γιατί τους συνέλαβαν

23:56LIFESTYLE

Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε» - Το νέο επαγγελματικό βήμα με την Ιλάειρα Ζήση

23:28ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκία - Τσελίκ: Βρίσκαμε παντού τον Δένδια μπροστά μας

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας «ATENA» - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες και πού χρειάζεται προσοχή

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε «ναρκοπέδιο» ο ΣΥΡΙΖΑ, άφαντος ο Κασσελάκης, ποιοι μπαίνουν στην κούρσα για την ηγεσία - Τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

09:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία 2024: Τετραήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς

23:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της Πιλάρ Μαρί Βικτόρια - Είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ισόβια στον 68χρονο εκτελεστή του παρκαδόρου - Συγγενείς προσπάθησαν να τον λιντσάρουν

22:15ΚΑΙΡΟΣ

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