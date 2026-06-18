ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)– Ξεκινούν οι εντάσεις

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, κατηγορίας ΤΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)– Ξεκινούν οι εντάσεις
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  • Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για 2.628 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε δημόσιους φορείς.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών δεν φέρουν ειδική επισήμανση στους πίνακες.
  • Η κατάταξη των υποψηφίων βασίζεται σε τυχαίο αριθμό που προκύπτει από ηλεκτρονική κληρωτίδα, με προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας στον μικρότερο αριθμό.
  • Οι ενστάσεις στα προσωρινά αποτελέσματα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 18 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
  • Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1Γ/2025 κατηγορίας ΤΕ.
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Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση συνολικά 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 11), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α΄ 169), μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" στο σύνδεσμο που ακολουθεί για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ που ακολουθεί, δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της, ο κλάδος/ειδικότητα, ο κωδικός θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), οι φορείς, η έδρα-περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται και ο αριθμός των θέσεων.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (1Γ/2025) και συγκεκριμένα στην κατηγορίαςΤεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.

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