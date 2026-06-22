ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τέλους χρόνου στις αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

Συνεχίζονται για λίγο ακόμα οι αιτήσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για την πλήρωση 4.747 θέσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
ΕΡΓΑΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 αφορά 4.747 μόνιμες θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
  • Διορθώθηκαν παραλείψεις σχετικά με την άριστη γνώση ξένης γλώσσας σε δύο κωδικούς θέσεων για Μετεωρολόγους και Στατιστικούς.
  • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00, χωρίς την ανάγκη καταβολής παραβόλου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Οι ειδικότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, όπως Διοικητικές, Οικονομικές, Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Γεωτεχνικών σπουδών.
Snapshot powered by AI

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην ανωτέρω προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 2ΓΒ/2026, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).

Να σημειωθεί ότι μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα διαπιστώθηκε ότι στην προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 2ΓΒ/2026 (Φ.Ε.Κ. 25/22.05.2026 και 26/29.05.2026 τ. Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά την πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, από παραδρομή δεν έχουν περιληφθεί:
α) στον κωδικό θέσης 2812 του κλάδου ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ειδικότητας ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ το απαραίτητο πρόσθετο προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (κωδ. 026) και
β) στον κωδικό θέσης 3033 του κλάδου ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ειδικότητας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ το απαραίτητο πρόσθετο προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (κωδ. 055), όπως αυτά προβλέπονται στον οργανισμό του εν λόγω φορέα (άρθρο 15 της Αριθ. 287819/10.08.2005 Κ.Υ.Α., Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 1163).

Οι ανωτέρω μεταβολές έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο [K.Y.A. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΑΣ.2.0/199/οικ.6379/11.04.2025 (Β΄1889)].

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026

Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες

  • ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)
  • ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.
  • Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες
  • ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)

Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική

  • ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
  • ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)
  • ΠΕ Χημικών
  • ΠΕ Στατιστικών

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)
  • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  • ΠΕ Ψυχολόγων

Γεωτεχνικοί

  • ΠΕ Γεωλόγων
  • ΠΕ Γεωπόνων σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τέλους χρόνου στις αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

04:58LIFESTYLE

Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 81 δολάρια το Brent

02:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν – «Θα εργαστούμε όλη τη νύχτα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ