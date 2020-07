Τουρκική NAVTEX - Καστελόριζο: Δείτε τι συμβαίνει ΤΩΡΑ στη θαλάσσια περιοχή

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μετά τη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου και τον απόπλου στο Αιγαίο τουρκικών πολεμικών σκαφών.

Ο ελληνικός πολεμικός στόλος έχει πάρει θέση στο Αιγαίο από την περιοχή της Σμύρνης και νοτιότερα, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις του τουρκικού ναυτικού.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το ναύσταθμο του Ακσάζ στην Τουρκία έχουν αποπλεύσει, σύμφωνα με το militaire, μέχρι στιγμής 17 πολεμικά πλοία.

Την ίδια ώρα, το Oruc Reis ετοιμάζεται να αποπλεύσει με προορισμό το Καστελόριζο, ενώ στον εναέριο χώρο του νησιού γίνονται σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η Τουρκία έκανε γνωστό ότι προχωρά σε έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:



TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex

