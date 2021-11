Πολεμική Αεροπορία: «Αγγίζει» και τα F-35 – Εξελίξεις για το stealth μαχητικό

Πολεμική Αεροπορία: Η παρουσίαση της Lockheed Martin στην Αθήνα που έφερε ξανά στο προσκήνιο την απόκτηση του κορυφαίους αεροσκάφους 5ης γενιάς – Η «αλμυρή» τιμή του και το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ που μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις.

Τι κι αν η Πολεμική μας Αεροπορία θα βάλει τον επόμενο μήνα στη φαρέτρα της τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale; Τι κι αν προχωρά κανονικότατα η διαδικασία αναβάθμισης των 84 F-16 Block 52+ σε κατηγορία Viper, με τα πρώτα επτά μαχητικά να βρίσκονται ήδη στα υπόστεγα της EAB; Τι κι αν προχωρά και η αναβάθμιση των F-16 Block 50; Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ελληνικού «Πενταγώνου» έχουν αποφασίσει να καταστήσουν τα ελληνικά «φτερά» απολύτως κυρίαρχα στον ουρανό του Αιγαίου.

Την ώρα όμως που στη λεωφόρο Μεσογείων έχει ξεκινήσει δεύτερη «ναυμαχία» μεταξύ τριών μνηστήρων για την απόκτηση κορβετών για το Πολεμικό Ναυτικό, η υπόθεση προμήθειας αεροσκαφών 5ης γενιάς έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Πρόκειται φυσικά για τα υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά F-35, τα κορυφαία - κατά γενική ομολογία - μαχητικά 5ης γενιάς παγκοσμίως.

Ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε το θέμα απόκτησης των F-35 με συνέντευξή του στην Washington Post, την περασμένη Πέμπτη (25/11). Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της πολιτικής δαπανών που ακολουθεί η Ελλάδα στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας ότι την ύπαρξη των κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα μας και έκανε ειδική μνεία στην προοπτική ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και με αμερικανικά μαχητικά 5ης γενιάς, F-35: «Ξοδεύουμε περίπου το 2% του ΑΕΠ μας, γιατί προφανώς έχουμε πραγματικές απειλές για την ασφάλεια. Προσπαθούμε συνεχώς να αναβαθμίζουμε τις δυνάμεις μας, [συμπεριλαμβανομένου] του μισού στόλου μας F-16, κάτι που κάνουμε μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία, Lockheed Martin. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο σχέδιο για την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους F-35», είπε ο πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ήρθαν μόλις δύο μέρες μετά την εκδήλωση ενημέρωσης της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), για την πορεία του προγράμματος των F-35 και φυσικά για τις δυνατότητες ένταξης της Ελλάδας σε αυτό. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που βρέθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα να γίνει μία από τις χώρες της Δύσης που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους το κορυφαίων δυνατοτήτων «stealth» αεροσκάφος στον κόσμο, όπως χαρακτηρίζεται από την ίδια τη Lockheed Martin.

Θυμίζουμε πως όλα είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, σε μια κίνηση ύψιστης πολιτικής σημασίας, είχαν καταθέσει σχέδιο νόμου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Το νομοσχέδιο αυτό, με την ονομασία US - Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021, δεν αναγνώριζε απλώς τη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, αλλά προχωρούσε και σε σαφείς κινήσεις, όπως πχ τη στήριξη και αδειοδότηση της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 από την Ελλάδα.

Όπως τονίστηκε και στην παρουσίαση στη ΛΑΕΔ, το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία έχει τελειώσει οριστικά και τα μαχητικά που ήταν να αποκτήσει η TuAF θα καταλήξουν στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της Lockheed Martin, αν η Ελλάδα αποφασίσει να εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον, τότε οι διαδικασίες απόκτησης των stealth μαχητικών μπορούν να προχωρήσουν εξαιρετικά γρήγορα, με δεδομένη τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το γεγονός ότι η κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να παράγει μέχρι και 150 μαχητικά F-35 ετησίως.



Οι Αμερικανοί λοιπόν θέλουν να μας εντάξουν στο πρόγραμμα των F-35 και αυτό είναι κάτι παραπάνω από φανερό, με την Πολεμική Αεροπορία να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί όπως στο πρόγραμμα των Rafale, αποκτώντας δηλαδή αρχικά μεταχειρισμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια καινούργια. Το ζήτημα ωστόσο είναι η τιμή τους, η οποία είναι αρκετά «αλμυρή», ενώ και το κόστος πτήσης μοιάζει απαγορευτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Τα στελέχη της εταιρείας προσπάθησαν να πείσουν πως το κόστος δεν είναι υψηλό, μιας και η τιμή έχει πέσει στα 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ και το κόστος πτήσης ανά ώρα έχει μειωθεί στις 15.000 δολάρια.

Στην Πολεμική Αεροπορία επισημαίνουν πως οι εξελίξεις επιβάλλουν η χώρα μας να μπει δυναμικά πλέον στην 5η γενιά αεροσκαφών και αν δεν γίνει τώρα θα πρέπει να γίνει αναγκαστικά τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται σαφέστατα για ένα όπλο αεροπορικής υπεροχής, το οποίο είναι βέβαιο πως αλλάζει το συσχετισμό δυνάμεων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ενημερωθεί για τις προοπτικές ένταξης της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35 και είναι δεδομένο πως το ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος στη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Στόχος του υπουργού Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου Γεωργίου Μπλιούμη, είναι η Ελλάδα να έχει μέσα στην επόμενη δεκαετία τα εξής αεροσκάφη στο στόλο της:

24 πανίσχυρα Rafale 4.5 γενιάς

24 F-35, τα καλύτερα μαχητικά 5ης γενιάς.

84 F-16 που σταδιακά θα γίνουν Viper

24 Mirage 2000-5

37 F-16 Block 50, που θα μετατραπούν σε «Μ»

32 F-16 Block 30 που θα μετατραπούν επίσης σε «Μ»

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα 36 F-4 Phantom τα οποία ανήκουν επίσης στις βασικές μονάδες κρούσης και χρησιμοποιούνται ως βομβαρδιστικά.