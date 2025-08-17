Μυτιλήνη: Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας

Στη συμβολική αυτή ενέργεια τιμής «στις γυναίκες και τους άνδρες που υπερασπίζονται τις εσχατιές της πατρίδας» παρευρέθηκαν η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης , οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Δουδωνής και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, οι δήμαρχοι Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος, και Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, ο αντιπεριφεριαρχης Κωνσταντινος Αρώνης, το σύνολο της ηγεσίας των σωμάτων ασφαλείας και διοικητές όλων των μονάδων του στρατιωτικού σχηματισμού στο νησί της Μυτιλήνης, με επικεφαλής τον διοικητή της 98 ΑΔΤΕ με επικεφαλής τον υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα.

Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας .

