Στην Κύπρο την Δευτέρα ο Δένδιας - Στο επίκεντρο ο στρατιωτικός συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στην Κύπρο.

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Έλληνας Υπουργός θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

όπως αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας.

