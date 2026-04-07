«Όλα τα πλοία πρέπει να έχουν δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών», η θέση της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Η Ελλάδα καταδικάζει τις παράνομες επιθέσεις του Ιράν που απειλούν την ελεύθερη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Newsbomb

«Όλα τα πλοία πρέπει να έχουν δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών», η θέση της Ελλάδας στον ΟΗΕ
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα καταδικάζει τις παράνομες επιθέσεις του Ιράν που απειλούν την ελεύθερη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
  • Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κρίσιμη θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση UNCLOS.
  • Η ελληνική ψήφος σε διεθνή σχέδια στοχεύει στην προώθηση ασφαλούς και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας και στη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών.
  • Η Ελλάδα καλεί σε αποκλιμάκωση της έντασης, αυτοσυγκράτηση και επανέναρξη διαλόγου για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης.
Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα έχει «επανειλημμένα καταδικάσει τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά των χωρών της περιοχής του Κόλπου και αλλού», τόνισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπάλτα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι «οποιεσδήποτε ενέργειες του Ιράν που θέτουν σε κίνδυνο την ανεμπόδιστη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Όπως επεσήμανε, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας τους έχει «άμεσες και εκτεταμένες συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η ελευθερία ναυσιπλοΐας συνιστά δημόσιο αγαθό».

Επίσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα παραμένει «σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ακόμη, εξήγησε ότι η ελληνική ψήφος υπέρ του σχεδίου είχε στόχο «να ενθαρρύνει τον συντονισμό αμυντικού χαρακτήρα προσπαθειών για τη διασφάλιση ασφαλούς και ανεμπόδιστης θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ» και «να συμβάλλει στη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών».

«Όλα τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», είπε, συμπληρώνοντας πως η UNCLOS «δικαίως αναγνωρίζεται ως το σύνταγμα των θαλασσών και κωδικοποιεί εθιμικό διεθνές δίκαιο δεσμευτικό για όλα τα κράτη».

Ολοκληρώνοντας, η κυρία Μπάλτα δήλωσε ότι «η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών παραμένει ύψιστης σημασίας», τόσο για τη γενικότερη σύγκρουση, όσο και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας όλα τα μέρη να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποτρέψουν «περαιτέρω βία» και να εργαστούν επειγόντως για την επαναλειτουργία «αξιόπιστων διαύλων διαλόγου».

Ο στόχος πρέπει να παραμείνει «η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με προοπτική ειρηνικής διευθέτησης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», όπως είπε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
