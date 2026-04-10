Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

Η Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποφασιστική προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στην «Γαλάζια Πατρίδα», λένε οι Τούρκοι 

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέα προπαγανδιστικά μηνύματα περιλαμβάνει μια ακόμη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία για μια ακόμη φορά συνοδεύεται και από ένα καλοστημένο βίντεο.

«Η ισχύς μας στη θάλασσα αποτελεί την ακλόνητη εγγύηση για την ασφάλεια του έθνους μας», διατείνονται οι Τούρκοι, προφανώς ενοχλημένοι από την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού με νέα σύγχρονα πλοία και όπλα.

Συγκεκριμένα σε μια ακόμη ανάρτηση προέβη του τουρκικό υπουργείο Αμύνης και αναφέρει:

Η άσκηση «Mavi Vatan-2026», η οποία καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στη θάλασσα και την αποτρεπτική της δύναμη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η φάση των πραγματικών πυρών της άσκησης παρακολουθήθηκε από το TCG ANADOLU από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Στρατηγό Selçuk Bayraktaroğlu, συνοδευόμενο από τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων Ναύαρχο Ercüment Tatlıoğlu, τον Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας Στρατηγό Ziya Cemal Kadıoğlu, τον Διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων Στρατηγό Metin Tokel, τον Διοικητή του Στόλου Ναύαρχο Kadir Yıldız, τον Γενικό Διευθυντή της MKE Inc. İlhami Keleş, και του Γενικού Διευθυντή της ROKETSAN Murat İkinci.

Ο άψογος συντονισμός μεταξύ επιφανειακών μονάδων, υποβρυχίων, αεροπορικών μέσων και επιχειρησιακών κέντρων απέδειξε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και την επιχειρησιακή δύναμη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, που υποστηρίζονται από εθνικές δυνατότητες.

Η Τουρκία παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η δύναμή μας στη θάλασσα αποτελεί εγγύηση για την ακλόνητη ασφάλεια του έθνους μας.

Διαβάστε επίσης

13:48LIFESTYLE

Πασχαλινή απόδραση στην Τήνο για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι - Τραυματίστηκε ο διανομέας

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης η Αποκαθήλωση στην Μονή Πεντέλης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

12:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα: Εύσημα στην Ελλάδα - «Είναι στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, το Μουντιάλ και τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού: Μια σιωπηλή συμφωνία για τους «gringo»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα 15 δευτερόλεπτα που έμπλεξαν Μελάνια - Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε 11.000 μίλια σε 24 ώρες για τον... έρωτα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» - H σημασία της φράσης στη σημερινή πραγματικότητα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Έπιασαν 25χρονο με πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες και καπνογόνο μέσα σε πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ