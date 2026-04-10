Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

Νέα προπαγανδιστικά μηνύματα περιλαμβάνει μια ακόμη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία για μια ακόμη φορά συνοδεύεται και από ένα καλοστημένο βίντεο.

«Η ισχύς μας στη θάλασσα αποτελεί την ακλόνητη εγγύηση για την ασφάλεια του έθνους μας», διατείνονται οι Τούρκοι, προφανώς ενοχλημένοι από την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού με νέα σύγχρονα πλοία και όπλα.

Συγκεκριμένα σε μια ακόμη ανάρτηση προέβη του τουρκικό υπουργείο Αμύνης και αναφέρει:

Η άσκηση «Mavi Vatan-2026», η οποία καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στη θάλασσα και την αποτρεπτική της δύναμη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η φάση των πραγματικών πυρών της άσκησης παρακολουθήθηκε από το TCG ANADOLU από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Στρατηγό Selçuk Bayraktaroğlu, συνοδευόμενο από τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων Ναύαρχο Ercüment Tatlıoğlu, τον Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας Στρατηγό Ziya Cemal Kadıoğlu, τον Διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων Στρατηγό Metin Tokel, τον Διοικητή του Στόλου Ναύαρχο Kadir Yıldız, τον Γενικό Διευθυντή της MKE Inc. İlhami Keleş, και του Γενικού Διευθυντή της ROKETSAN Murat İkinci.

Ο άψογος συντονισμός μεταξύ επιφανειακών μονάδων, υποβρυχίων, αεροπορικών μέσων και επιχειρησιακών κέντρων απέδειξε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και την επιχειρησιακή δύναμη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, που υποστηρίζονται από εθνικές δυνατότητες.

Η Τουρκία παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η δύναμή μας στη θάλασσα αποτελεί εγγύηση για την ακλόνητη ασφάλεια του έθνους μας.

Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır. ???⚓



Türkiye’nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



Tatbikatın Fiilî Atışlı safhasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2026

Διαβάστε επίσης