Συνεχίζεται η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, τρεις παραβιάσεις από UAV

Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, στο FIR Αθηνών και στον ελληνικό εναέριο χώρο, με συνολικά 10 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).

Συγκεκριμένα, στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν συνολικά πέντε τουρκικά αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί ή οπλισμένα αεροσκάφη.

Από τις συνολικά 10 παραβάσεις Κ.Ε.Κ., οι δύο αποδίδονται στο CN-235 και οι υπόλοιπες οκτώ στα UAV, ενώ οι τρεις παραβιάσεις του Ε.Ε.Χ. σημειώθηκαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.