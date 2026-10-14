Στη Βουλή το θέμα των Πομάκων: «Όχι στην υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη»

Στη Βουλή μεταφέρεται το ζήτημα της εκπαίδευσης στα Πομακοχώρια της Θράκης, με ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Πρόκειται για το ζήτημα που ανέδειξε το Newsbomb και αφορά στο δικαίωμα στην επιλογή σχολείου από τους Πομάκους, χωρίς υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και με παράλληλη μέριμνα για τη διατήρηση της πομακικής. Η αγωνία για την εκπαίδευση των παιδιών στα ορεινά χωριά της Ξάνθης έφτασε στη Βουλή και τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ζητήματα ταυτότητας, θρησκευτικής ελευθερίας και πιέσεων τέθηκαν και στη Διάσκεψη για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Βελόπουλος κάνει λόγο για ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας των Ελλήνων Πομάκων Μουσουλμάνων της Θράκης, το οποίο αφορά την άρση της υποχρεωτικότητας της τουρκικής γλώσσας στη διδασκαλία.

Όπως αναφέρει, η Συνθήκη της Λωζάνης αναγνωρίζει αποκλειστικά «μουσουλμανική μειονότητα» με βάση το θρησκευτικό κριτήριο, ενώ η μεταγενέστερη κρατική πρακτική επέβαλε οριζόντια την τουρκική γλώσσα, εξισώνοντας τη θρησκεία με την εθνική ταυτότητα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητά από την Πολιτεία να εξασφαλίσει την πραγματική δυνατότητα εγγραφής των παιδιών των Πομάκων σε αμιγώς δημόσια ελληνικά σχολεία στην ορεινή ζώνη, καθώς και τη θεσμική μέριμνα για τη διατήρηση και διάσωση της πομακικής γλώσσας μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναλυτικά η ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου:

«Κυρία Υπουργέ,

Ένα πάγιο, δίκαιο και συλλογικό αίτημα εκφράζεται διαχρονικά ως πρόθεση μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας των Ελλήνων Πομάκων Μουσουλμάνων της Θράκης. Το εν λόγω αίτημα αφορά την ανάγκη άρσης ενός ιστορικού αναχρονισμού στην εκπαίδευση των παιδιών τους στην ορεινή ζώνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα επιλογής.

Αν και η Συνθήκη της Λωζάννης (1923) αναγνωρίζει αποκλειστικά «μουσουλμανική μειονότητα» βάσει θρησκευτικού κριτηρίου, η μεταγενέστερη κρατική πρακτική (Ν.Δ. 3065/1954 και διμερή πρωτόκολλα) επέβαλε οριζόντια την τουρκική ως τη μοναδική γλώσσα του μειονοτικού προγράμματος, εξισώνοντας αυθαίρετα τη θρησκεία με την εθνική ταυτότητα.

Καθώς η μουσουλμανική ιδιότητα των Πομάκων δεν συνεπάγεται την ταύτιση της μητρικής τους γλώσσας με την τουρκική, και με δεδομένο ότι η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα και η μητρική τους γλώσσα η Πομακική, αιτούνται την άρση της υποχρεωτικότητας της τουρκικής γλώσσας, τη διασφάλιση της πραγματικής δυνατότητας εγγραφής των παιδιών τους σε αμιγώς δημόσια ελληνικά σχολεία στις ορεινές περιοχές, καθώς και τη θεσμική μέριμνα της Πολιτείας για τη διάσωση της πομακικής γλώσσας μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως άρετε την υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη, διασφαλίζοντας την ελεύθερη επιλογή αμιγώς δημόσιων ελληνικών σχολείων και τη θεσμική στήριξη για τη διάσωση της Πομακικής γλώσσας;».

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