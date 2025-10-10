Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στην Μεταμόρφωση Αττικής

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 1,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:01 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 10/10), σε περιοχή της Αττικής, κοντά στην Μεταμόρφωση.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 14,1 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 1 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Μεταμόρφωσης.