Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στην Μεταμόρφωση Αττικής
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:01 μετά τα μεσάνυχτα.
00.00/
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 1,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:01 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 10/10), σε περιοχή της Αττικής, κοντά στην Μεταμόρφωση.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 14,1 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 1 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Μεταμόρφωσης.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:10 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στην Μεταμόρφωση Αττικής
23:49 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να μιλήσει στην Κνέσετ
23:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Πικρή ήττα στη Γλασκώβη σε... δικό της ματς!
07:47 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει
22:57 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος