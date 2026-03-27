Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα στις 7:01 το απόγευμα της Παρασκευής (27.03.2026), σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός στα Ιωάννινα έγινε αισθητός και στη Θεσπρωτία.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα νότια της περιοχής της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 12,5 χιλιόμετρα.