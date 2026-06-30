Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα
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Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης (30/6) στην Λακωνία, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,8 χιλιόμετρα.
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