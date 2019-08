Απίστευτη τουρκική πρόκληση: Νέα παράνομη Navtex - Ξεκινά γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Νέα παράνομη Navtex εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης η Τουρκία, ανακοινώνοντας ότι νέα παράνομη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως γράφει η κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», η Navtex της Άγκυρας αφορά το πλοίο γεωτρύπανο «Πορθητής» (Fatih) και τίθεται σε ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου.

Το γεωτρύπανο αναμένεται να μετακινηθεί περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικάτου σημείου που βρίσκεται σήμερα. Μάλιστα, η γεώτρηση προβλέπεται ότι θα διαρκέσει από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0948/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-08-2019 20:37)

TURNHOS N/W : 0948/19

MEDITERRENEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR BETWEEN 04 SEP – 01 NOV 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 55.32 N – 031 29.25 E

34 55.33 N – 031 31.68 E

34 53.33 N – 031 31.72 E

34 53.30 N – 031 29.28 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Εν πλω για την κυπριακή ΑΟΖ το τέταρτο πλοίο Oruc Reis

Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι συνεχίζουν να τραβάνε το σκοινί στα άκρα στέλνοντας και τέταρτο ερευνητικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο λίγες μέρες μετά την σχετική δήλωση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Στην περιοχή ήδη βρίσκονται το γεωτρύπανο Fatih ήδη από τον Μάιο το οποίο διεξάγει γεώτρηση δυτικά της Πόλης Χρυσοχούς, το Yavuz το οποίο βρίσκεται ανοιχτά της Καρπασίας ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι παράνομες σεισμικές έρευνες του Barbaros εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

H πορεία του Oruc Reis https://www.marinetraffic.com

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη γεώτρηση εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, στα ανοιχτά της Καρπασίας από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Γιαβούζ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ανακοινώσει μέσω Twitter ότι ένα τέταρτο τουρκικό πλοίο είναι καθ'οδόν για την ανατολική Μεσόγειο.

Απαντώντας στον αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος διερωτήθηκε γιατί η Τουρκία δεν βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο, ο Τσαβούσογλου είπε πως προφανώς ο Κιλιτσντάρογλου νομίζει πως το «Φατίχ», το «Γιαβούζ» και το «Μπαρμπαρός» είναι ελληνικά πλοία.

Το Oruc Reis είναι το τέταρτο τουρκικό πλοίο (ερευνητικό) που επιχειρεί στην Ανατολική Μεσόγειο https://www.marinetraffic.com

Ο Τούρκος υπουργός έγραψε στο Twitter: «Ο κ. Κιλιτσντάρογλου προφανώς νομίζει ότι το "Φατίχ", το "Γιαβούζ" και το "Μπαρμπαρός", που προστατεύουν τα δικά μας δικαιώματα και της ‘τδβκ’, είναι ελληνικά πλοία. Και το τέταρτό μας πλοίο "Oruc Reis" φτάνει στην περιοχή.Είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε για το θέμα τον κ. Γενικό Πρόεδρο ο οποίος δεν είναι επαρκώς ενημερωμένος για την εθνική υπόθεσή μας στο Κυπριακό».

Tο ερευνητικό σκάφος θα κατευθυνθεί ανοιχτά της Κύπρου με στόχο να συνδράμει στις έρευνες που ήδη πραγματοποιεί παράνομα εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, το Barbaros.

Το Oruc Reis απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί της Τρίτης και βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση το Αιγαίο και ακολούθως, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Λιμάνι της Σελεύκειας, δυτικά της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία.

Το τουρκικό πλοίο βρισκόταν από τον Αύγουστο του 2017 για έρευνες στη θάλασσα του Μαρμαρά.

