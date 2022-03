Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, υπό βροχή, κατά του πολέμου στην Ουκρανία

Με πλακάτ και σημαίες της Ουκρανίας, πολίτες της Θεσσαλονίκης και Ουκρανοί που ζουν στην πόλη συγκεντρώθηκαν, υπό βροχή, στον Λευκό Πύργο για να εκφράσουν την αντίθεση τους στον πόλεμο.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Close the sky, not your eyes» (Κλείστε τον ουρανό, όχι τα μάτια σας) και «Κάτω τα χέρια από την Ουκρανία».

Η κινητοποίηση έγινε μετά από κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Θεσσαλονίκης ενάντια στην εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είμαστε όλοι ενωμένοι, θέλουμε να σταματήσει η εισβολή, να σταματήσει ο πόλεμος άμεσα, να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε το μέλος της Πρωτοβουλίας Παρασκευάς Παρασκευόπουλος.

Λίγη ώρα αργότερα, αντιπολεμική συγκέντρωση στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και πορεία πραγματοποίησαν οργανώσεις και συλλογικότητες.

