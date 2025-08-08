Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε κάποιον οικισμό.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα,σε περιοχή του Αγίου Θωμά στο Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις με στόχο την πλήρη κατάσβεση της.
Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 7-8-2025 με το έργο της κατάσβεσης να δυσχεραίνει το δύσβατο της περιοχής. Στο σημείο, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, έφτασαν και άρχισαν να επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και δεν απείλησε κάποιον οικισμό.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ
00:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια
23:37 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια
23:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
23:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
23:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ
14:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ