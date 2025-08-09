Χανιά: Εξέγερση κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Εξέγερση κρατούμενων είναι σε εξέλιξη από χθες στο κατάστημα κράτησης της Αγυιάς.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας αλλοδαπός κρατούμενος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Στο κατάστημα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία ενώ σε έρευνα στα κελιά την Παρασκευή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

