Προσοχή! Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου.

Η Χαλκιδική βρίσκεται στην «πορτοκαλί» κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς με την απαγόρευση κυκλοφορία να ισχύει:

στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου),

(«Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου), στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

(Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και

(Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε περιοχές των Ιωαννίνων

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει και σε περιοχές των Ιωαννίνων και συγκεκριμενα σε:

Στους Εθνικούς Δρυμούς του Νομού

Περιοχή Δασαρχείου Ιωαννίνων

Σε όλο το Δασικό οδικό δίκτυο και περιοχές των Δημοσίων και Δημοτικών δασών των Κοινοτήτων Τσεπελόβου, Σκαμνελίου, Ηλιοχωρίου, Βρυσοχωρίου και Λάϊστας του Δήμου Ζαγορίου εκτός της οδού από διασταύρωση Μελισσόπετρας προς Ράχη Πιστρίτσιος και Ράχη Μόρφας.

Σε όλο το εσωτερικό οδικό δίκτυο και την περιοχή του Δασυλλίου Ιωαννίνων.

Σε όλο το οδικό δίκτυο και την περιοχή του Δασυλλίου του λόφου Κοινότητας Αβγού και σε όλο το οδικό δίκτυο και την περιοχή του καταφυγίου Θηραμάτων «Κουπάκια» του Δήμου Δωδώνης.

Στις δασικές οδούς Γκουφολάσα- Φασούλι- Μπαλντινίσιο της Κοινότητας Μακρίνου και Καστανώνας Παλιοκαρυά Πέντε Αδέλφια της Κοινότητας Καστανώνα του Δήμου Ζαγορίου.

Στο οδικό δασικό δίκτυο του ελατοδάσους Πετροβουνίου του Δήμου Β. Τζουμέρκων.

Στο Δασύλλιο Νήσου Ιωαννίνων.

Περιοχή Δασαρχείου Κόνιτσας

Στις οδούς και περιοχές:

Ράχη Σουσνίτσας- Πέτρα Κώτσιου, Εικόνισμα Γιάκα-Ντρόχαλα, Αυχένας Καρατζίμα- Σαρπούνη, Ζάρος- Παναγιά- Μοναστήρι, Εικόνισμα Πηγής- Γαϊδουροχώραφα- Αυχένας Τάτσαινας, Πουρνιά- Πάτωμα, Καστανέα- Ανάληψη, Λαγκάδα- Προφ. Ηλίας Φούρκας, Πυρσόγιαννη προς Παναγιά – Λουτρά Αμαράντου, Γοργοπόταμος – θέση Λιόκου – Αετομηλίτσα του Δήμου Κόνιτσας.

Περιοχή Δασαρχείου Μετσόβου

Στις οδούς Τόκα – Βακαράτσα και Σαλατούρα – Βακαράτσα του Δήμου Ζαγορίου.

Σε όλο το Δασικό οδικό δίκτυο και περιοχές του Δημοσίου και Δημοτικού Δάσους της Κοινότητας Βοβούσας πλην των οδών προς Περιβόλι και προς Ράχη Πιστρίτσιος – Μελισσόπετρας – Λάϊστα.

Ε΄ Περιοχή Δήμου Ζίτσας

Κοινότητα Ελεούσας

Στον αγροτικό δρόμο όπισθεν της εκκλησίας Προφήτη Ηλία.

Κοινότητα Ροδοτοπίου

Κοινότητα Ροδοτοπίου Στο οδικό δίκτυο εντός του περιφραγμένου δασυλλίου στο λόφο ΓΟΡΙΤΣΑΣ

Στο οδικό δίκτυο από ΒΙΠΕ ΤΟΛ (παλαιά άσφαλτος) έως περιοχή ΓΚΡΕΜΘΑ.

Στο οδικό δίκτυο από οικία ΛΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ έως κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στον Δήμο Εορδαίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και Οχημάτων σε περιοχές NATURA, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 22:00μμ (Δ.Ε. =3):

Για το Δήμο Εορδαίας: δασικές περιοχές Βλάστης, Εμπορίου, Άρδασσας, Κρυόβρυσης, Αναρράχης, Μηλοχωρίου, Φούφα, Κομνηνών, Μεσοβούνου, Κουρί Πτολεμαίδας, Άλσος Προαστείου

δασικές περιοχές Βλάστης, Εμπορίου, Άρδασσας, Κρυόβρυσης, Αναρράχης, Μηλοχωρίου, Φούφα, Κομνηνών, Μεσοβούνου, Κουρί Πτολεμαίδας, Άλσος Προαστείου Περιαστικό Άλσος Κουρί Κοζάνης

Για το Δήμο Βελβενδού: περιοχή Καταφυγίου από Αγία Κυριακή και πάνω

περιοχή Καταφυγίου από Αγία Κυριακή και πάνω Για το Δήμο Βοϊου: σύμπλεγμα Πενταλόφου, Περιοχή Natura Μπούρινος

Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, στις παραπάνω περιοχές δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της απαγόρευσης, αποκλειστικά για τη μετακίνηση τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου.

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρούσας απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν 4926/2022.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199

