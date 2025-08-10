«Δράκος της Βουλιαγμένης»: Η αστυνομία τον έπιασε με τη βοήθεια ενός μέντιουμ
Σαν σήμερα το 1954 εκτελέστηκε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης», Μιχάλης Στεφανόπουλος, ο οποίος συνελήφθη με τη συμβολή ενός μέντιουμ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τον Αύγουστο του 1953, ο δημόσιος υπάλληλος Θεόδωρος Δέγλερης, βρισκόταν σε ερωτική περίπτυξη με την κοπέλα του Σοφία Μαναβάκη στο Μικρό Καβούρι. Ένας «ματάκιας» που τους παρακολουθούσε τους επιτέθηκε. Ήταν μέσα στο σκοτάδι. Σκότωσε εν ψυχρώ τον άνδρα και έκλεψε τα χρήματα από τη γυναίκα.
Ο Τύπος της εποχής τον αποκάλεσε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης» και η αστυνομία προσπαθούσε να φτάσει στα ίχνη του, αλλά μάταια...
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: «Στην pole position για την υπογραφή του Καλάμπρια»
13:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κομοτηνή: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς
13:01 ∙ ΚΥΠΡΟΣ
Πάφος: Δελφίνια κολυμπούν κοντά σε λουόμενους - Δείτε βίντεο
12:41 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Θεόδωρος Κολυδάς: «Προτιμούν» την Άνδρο τα θυελλώδη μελτέμια
12:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: «Παλεύει» για Σαχτάρ ο Ιωαννίδης - Έβγαλε μέρος της προπόνησης
10:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ