Κρεμλίνο: Η Ευρώπη έχει εμμονή με την εξεύρεση κονδυλίων για συνέχιση του πολέμου

Συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στο Μαϊάμι το Σάββατο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ

Υπάρχει η αίσθηση ότι η Ευρώπη έχει «εμμονή» με την εξεύρεση των κεφαλαίων για τη συνέχιση του πολέμου και ως εκ τούτου θέλει να «κλέψει» ρωσικό κεφάλαιο.

Ο εκπρόσωπος της Ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ το δήλωσε αυτό στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24.

«Αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι όλοι έχουν εμμονή με ένα μόνο πράγμα: πώς να βρουν τα κεφάλαια για τη συνέχιση του πολέμου», είπε ο Πεσκόφ.

«Και όταν μιλάνε για αυτά τα χρήματα», συνέχισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, «επικεντρώνονται κυρίως στην πιθανότητα να κλέψουν τα χρήματά μας, τα οποία έχουν κολλήσει εκεί».

Spiegel: Ουκρανός στρατιώτης ύποπτος για την έκρηξη στο Nordstream

Ο Serhiy K., ο Ουκρανός που συνελήφθη για την έκρηξη στον αγωγό φυσικού αερίου Nordstream στη Βαλτική Θάλασσα, ήταν προφανώς μέλος ειδικής μονάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη στιγμή του εγκλήματος. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του Ουκρανικού υπουργείου Άμυνας που επικαλείται το Spiegel.

Ο Roman Chervinsky, ο ανώτερός του, το επιβεβαίωσε: «Ο Serhiy ήταν υπό τις εντολές μου εκείνη την εποχή», δήλωσε ο Chervinsky στο περιοδικό.

«Ακολουθούσε όλες τις εντολές της μονάδας μας και δεν εγκατέλειψε τις τάξεις χωρίς άδεια», πρόσθεσε. Οι δηλώσεις του Chervinsky επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που ακολούθησε το Spiegel, αναφέρει το περιοδικό. Η πηγή, συνεχίζει η προεπισκόπηση, αρνήθηκε να σχολιάσει τη δική του ή τη συμμετοχή οποιουδήποτε άλλου στην επιχείρηση: «Δεν έχω εξουσιοδότηση να κάνω δηλώσεις για μεμονωμένες επιχειρήσεις», είπε ο Chervinsky.

Συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στο Μαϊάμι το Σάββατο, ο Ντμίτριεφ συναντά τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ

Μια συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι το Σάββατο. Η Μόσχα θα εκπροσωπηθεί από τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και τις ΗΠΑ από τον Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ. Αυτό ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Η συνάντηση θα ακολουθήσει τις συναντήσεις μεταξύ του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στο Βερολίνο τη Δευτέρα με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, κατά τις οποίες συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για το Κίεβο, πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις και άλλες πτυχές του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

