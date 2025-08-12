Πάτμος: Άρπαξε κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ από σπίτι - Τον συνέλαβαν στο πλοίο για Καβάλα

Χρυσά και κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ άρπαξε από σπίτι στο νησί της Πάτμου ένας 40χρονος που τρύπωσε μέσα σε αυτό την ώρα που οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν!

Σύμφωνα με την rodiaki.gr λίγες ώρες μετά, ο δράστης επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής από την Πάτμο με προορισμό την Καβάλα, αλλά ωστόσο λογάριαζε χωρίς τον... ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος είχε διαπιστώσει την κλοπή και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές για να ξεκινήσουν εκτεταμένες αναζητήσεις.

Σε Αστυνομία και Λιμενικό σήμανε αμέσως συναγερμός και, αφού αξιοποιήθηκαν σχετικές πληροφορίες, οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι είχε επιβιβαστεί λίγες ώρες νωρίτερα στο πλοίο της γραμμής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και υπήρξε επικοινωνία με τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος κι έδωσε εντολή να εντοπιστεί ο δράστης και να απομονωθεί σε ειδικό χώρο. Ο δράστης εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του τα χρυσαφικά, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος παραδόθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

