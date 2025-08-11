Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

Δεκάδες μηχανές από σκάφη έκλεβαν δύο άτομα που συνελήφθησαν από την Αστυνομία στη Χαλκιδική. Τα εξαρτήματα τα έστελναν κομμάτι - κομμάτι στο εξωτερικό, ενώ η «λεία» τους ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το STAR, τα μέλη του κυκλώματος βγάζουν τη βάρκα από το νερό για να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Η μηχανή του σκάφους σε λίγα μόλις λεπτά θα «έκανε φτερά».

Με παρόμοιο τρόπο κατηγορούνται ότι άρπαξαν 69 εξωλέμβιες μηχανές από την περιοχή της Χαλκιδικής.

«Το σκάφος ήταν μέσα στη θάλασσα, το πήραν από το ρεμέτζο, το πήγαν ένα μίλι παρακάτω σε μια παραλία απόμερη που είχε ένα χωματόδρομο που επικοινωνούσε με τον κεντρικό δρόμο και μου την πήραν γύρω στις 00:30 με 01:00 το βράδυ», αναφέρει αρχικά στο STAR θύμα του κυκλώματος.

«Μια εβδομάδα έμεινα χωρίς μηχανή γιατί παρήγγειλα άλλη, ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομική και ψυχολογική» συμπληρώνει.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί άνδρες σε περιοχή της Χαλκιδικής, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται για τα ίδια αδικήματα και ένας ημεδαπός συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, εντόπιζαν τα σκάφη που, είτε ελλιμενίζονταν, είτε βρίσκονταν σταθμευμένα σε χερσαίο χώρο και στη συνέχεια δρώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών.

Με αυτόν τον τρόπο διέπραξαν, από αρχές του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025, συνολικά 69 κλοπές, αφαιρώντας κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 530.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν τρεις εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης, δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους θαλάσσης, ένα κοπίδι, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.