Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

Ένας σεισμός 4 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 00:30 το βράδυ της Τετάρτης (13/08) στην Τουρκία ταρακούνησε τη Μυτιλήνη.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 163 χιλιόμετρα μακριά από το νησί, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

