Φωτιά τώρα: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται όσοι έχουν περιουσίες που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

Καταστροφικές είναι οι φωτιές που ξέσπασαν από την Τρίτη 12 Αυγούστου και εξακολουθούν να μαίνονται σε πολλές περιοχές της επικράτειας και την Τετάρτη, αφήνοντας πίσω τους καμένα σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις και πολλά στρέμματα.

Ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος εξηγεί τι αποζημιώσεις δικαιούνται όσοι έχουν περιουσίες που καταστράφηκαν από τις φωτιές.

«Οι αιτήσεις πλέον θα γίνονται στους δήμους. Η πρώτη βοήθεια είναι στα 600 ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε την αποζημίωση για την οικοσκευή, ανάλογα σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτίριο. Αν είναι "κόκκινο," δηλαδή έχει καταστραφεί εντελώς, η αποζημίωση είναι στις 6.000 ευρώ. Αν είναι "κίτρινο" που σημαίνει πως έχει υποστεί ζημιές αλλά μπορεί να κατοικηθεί, η αποζημίωση είναι στις 4.000 ευρώ και 2.000 ευρώ είναι η αποζημίωση για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμά», ανέφερε αρχικά.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως «η αποζημίωση του κράτους μειώνεται στο 50% αν πρόκειται για εξοχική κατοικία». Υπάρχει επίσης όπως ξεκαθάρισε ο κ. Χατζησαλάτας και ένα επίδομα ενοικίου - συγκατοίκησης στα 500 ευρώ, το οποίο 1-2 μήνες μετά την αίτηση καταβάλλεται και θα δίνεται σε βάθος διετίας.

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα για άτοκο δάνειο 20% για κατοικίες έως και 150 τετραγωνικά μέτρα και επίσης επιχορήγηση του κράτους στο 80% των ζημιών, με αποζημίωση που φτάνει το ανώτερο στα 1.000 ανά τετραγωνικό μέτρο.

«Αναφορικά με τους εργαζομένους δεν έχουμε ακούσει ακόμη κάτι, ωστόσο υπάρχει το εθνικό σχέδιο που εφαρμόζεται πάντα. Τα περιβόητα 534 ευρώ που υπήρχαν και επί κορωνοϊου. Αν δηλαδή η επιχείρηση έχει καταστραφεί ή προς το παρών δεν λειτουργεί, ο κάθε εργαζόμενος παίρνει τα 534 ευρώ», κατέληξε ο Γιάννης Χατζησαλάτας.

