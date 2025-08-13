Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Εφιαλτικές εικόνες στο χωριό Σταμνά - Καμένα ελαιόδεντρα και περιβόλια

Έτοιμη να παραδοθεί στις φλόγες ήταν Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, μετά την φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 12 Αυγούστου, με πυροσβέστες, εθελοντές και αρμόδιους φορείς να δίνουν μεγάλη «μάχη» για να αντιμετωπίσουν τον πύρινο εφιάλτη.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, τις μεσημεριανές ώρες, περί τις 15:00 μέχρι 00:30 τη νύχτα, οι φλόγες κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα με ελιές και περιβόλια, στάβλους και αποθήκες.

Το βράδυ της Τρίτης (12/8) σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις, ευτυχώς μακριά από το χωριό.

Η επόμενη ημέρα

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους της Σταμνάς να μετρούν τις πληγές τους, αφού πολλοί είναι εκείνοι που έχασαν τις περιουσίες τους.

«Για μια ακόμα φορά φάνηκε έντονα η απουσία δρόμων στο χωριό. Σε πάρα πολλά σημεία δεν υπήρχε καν δρόμος ώστε να πλησιάσουν τα πυροσβεστικά», σχολιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα.

«Τα δάκρυα και οι κραυγές αγωνίας και απόγνωσης πολλών ηλικιωμένων ανθρώπων, θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη μας για καιρό. Η φωτιά δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του χωριού μας», αναφέρουν.

