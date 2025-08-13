Καταστράφηκε ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb

Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε σπίτια και σε καλλιεργημένες εκτάσεις στον Αγαλά Ζακύνθου. Ανάμεσα στις υπόλοιπες καταστροφές, θλίψη προκαλεί η εικόνα της καμένης γνωστής ταβέρνας «Δαμιανός».

«Δεν ξαναχτίζεται η ταβέρνα Δαμιανός. Λυπάμαι μόνο για τα 25 άτομα που δούλευαν στο μαγαζί και μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα μείνουν χωρίς δουλειά», αναφέρει στο Newsbomb η ιδιοκτήτρια της ιστορικής ταβέρνας «Δαμιανός» στον Αγαλά Ζακύνθου, Μαρία Δοξαρά.

Οι εικόνες που παρουσιάζει το Newsbomb είναι σοκαριστικές: καμένα δέντρα παντού και στάχτες και αποκαΐδια από την ξύλινη και μεταλλική κατασκευή.

Το άλλοτε ζωντανό σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών του νησιού αποτελεί πλέον παρελθόν μετά την πύρινη λαίλαπα.

«Μέσα σε λίγη ώρα καταστράφηκε το μαγαζί. Δεν προλάβαμε καν να αντιδράσουμε. Όταν έφτασα με βυτιοφόρο για να σβήσουμε τη φωτιά ήταν ήδη αργά. Είδα την ταβέρνα να έχει παραδοθεί στις φλόγες», συνεχίζει η κυρία Μαρία για να προσθέσει: «Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Όσο και αν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι φλόγες είχαν κάνει στάχτη τα πάντα».

Η απώλεια της ταβέρνας «Δαμιανός» δεν είναι μόνο υλική· αποτελεί και ένα βαθύ πλήγμα στην τοπική κοινωνία και στον τουρισμό της Ζακύνθου, αφού για δεκαετίες υπήρξε κομμάτι της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, με την αγάπη και την φιλοξενία των ιδιοκτητών…

Και τώρα η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας, όπως λέει στο Newsbomb, μπορεί να μην την ανοίξει ξανά όμως εύχεται το προσωπικό της, αυτά τα 25 άτομα, να μπορέσουν να βρουν δουλειά…

